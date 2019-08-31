الأهلي يكشف رسمياً عن تعاقده مع المدرب “رينيه فايلر”

Advertisements

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي اليوم السبت عن تعاقده مع المدرب السويسري “رينيه فايلر”، ليشغل منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المرحلة القادمة بعد إقالة المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي من المنصب ذاته في الأسابيع الماضية.

وكان الكابتن محمود الخطيب قد عين الكابتن محمد يوسف في منصب المدير الفني بشكل مؤقت في الفترة الماضية، وذلك لحين موعد الاستقرار على اسم المدير الفني الجديد للمارد الأحمر.

Advertisements

وإليكم الآن نص البيان الرسمي الصادر على موقع النادي الأهلي:

أعلنت لجنة التخطيط للكرة برئاسة طه إسماعيل، وبعد العرض على الكابتن محمود الخطيب والاعتماد من مجلس الإدارة عن التعاقد مع رينيه فايلر، ويُعاونه ثلاثة مساعدين، وقد ينضم إليهم محلل أداء في وقت لاحق، وذلك لتولي مسؤولية الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال المرحلة القادمة.

يُذكر أن وفداً من مجلس إدارة النادي الأهلي تواجد خلال الأيام الماضية في قارة أوروبا من أجل التفاوض مع العديد من المدربين في أسرع وقت ممكن، حيث تكون ذلك الوفد الذي تولى ملف المفاوضات كلاً من خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي، إضافة إلى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي.

إقرأ أيضاً: تشكيل الأهلي المتوقع الليلة أمام الاتفاق بالدوري السعودي للمحترفين