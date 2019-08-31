تشكيل يوفنتوس ونابولي المتوقع في قمة الدوري الإيطالي الليلة

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يشهد ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا مساء اليوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق يوفنتوس ضيفه فريق نابولي، ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة يوفنتوس ونابولي تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة يوفنتوس ونابولي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق يوفنتوس في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق نابولي:

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون.

خط الدفاع: دانيلو / ليوناردو بونوتشي / ماتياس دي ليخت / أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: دوغلاس كوستا / كريستيانو رونالدو / جونزالو هيجواين.

المدير الفني: الإيطالي ماوريسيو ساري.

والآن سوف نستعرض لكم التشكيل المتوقع لفريق نابولي في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق يوفنتوس:

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو / كوستاس مانولاس / كاليدو كوليبالي / ماريو روي.

خط الوسط: آلان / بيوتر زيلينسكي / خوسيه ماريا كاييخون / فابيان رويز / لورنزو إنسيني.

خط الهجوم: دريس ميرتينز.

المدير الفني: الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

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