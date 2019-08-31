الأهلي يعلن الجهاز الفني لـ فايلر ومحمد يوسف يرحل عن القلعة الحمراء

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أعلن النادي الأهلي اليوم السبت، الموافق 31 أغسطس، وبشكل رسمي ، تشكيل الجهاز الفني المعاون للمدير الفني السويسري رينيه فايلر، وهو المدرب الجديد للفريق، خلفا لمارتن لاسارتي،وبهذا يتأكد رحيل محمد يوسف، المدرب العام عن الفريق.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إن لجنة التخطيط قد أعلنت تشكيل الجهاز المعاون للمدير الفني فايلر، بعد اعتماد مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.

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يذكر أنه من المقرر أن يصطحب المدير الفني السويسري فايلر 3 مساعدين أجانب (مدرب عام – مدرب حراس مرمى – مخطط أحمال)، هذا جانب استمرار سامي قمصان مدربًا مساعدًا، وسيد عبدالحفيظ مديرًا للكرة.

كما أعلنت لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، برئاسة طه إسماعيل، أن الجهاز الفني للأهلي سوف يبدأ مهام عمله بعد غدٍ الاثنين.

وبهذا أيضًا يتأكد رحيل المدرب العام محمد يوسف، والذي كان يشغل منصب المدير الفني المؤقت عن الجهاز الفني الجديد للأهلي، بجانب طارق سليمان مدرب حراس المرمى.