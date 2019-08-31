كلوب يكشف تفاصيل ثورة ساديو ماني: محمد صلاح السبب

31 أغسطس، 2019
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علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، على سبب ثورة وغضب ومشادة جناح الفريق ساديو ماني معه أثناء تغييره اليوم أماما فريق بيرنلي، مؤكدا أن  محمد صلاح هو السبب الرئيسي وراء الغضب الكبير الذي أظهره الجناح الدولي السنغالي.

وقال “كلوب” لقناة “بي إن سبورتس”: “ساديو ماني لم يغضب لتغييره على الإطلاق كما يزعم البعض”، لافتا إلى أن السبب الرئيسي وراء غضب ساديو ماني يكمن في عدم تمرير محمد صلاح الكرة له في أحد هجمات ليفربول اليوم، وفضل التسديد مباشرة عن تمرير الكرة لزميله بالفريق، والذي كان في وضعية أفضل منه كثيرًا”.

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واكد كلوب، أن الجهاز نجح في النهاية في احتواء تلك الأزمة بين كلا اللاعبان في غرفة الملابس، مضيفا “وفي النهاية أنا أشعر بماني وبالأحاسيس التي راودته وقتها فأنا بشر مثله أيضًا”.

وعاد فريق ليفربول لصدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة، وذلك عقب انتصاره على بيرنلي برباعية نظيفة، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكان فريق ليفربول هو البادئ أولًا بالتسجيل عن طريق ألكسندر في الدقيقة 33 ثم أضاف الجناح الدولي السنغالي ساديو ماني ثاني أهداف فريق ليفربول في الدقيقة 37 بتسديدة صاروخية سكنت شباك أصحاب الأرض.

يذكر أن فريق ليفربول هو وصيف النسخة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي، خلف حامل لقب تلك البطولة مانشستر سيتي.

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