أبرزهم حسن شحاتة.. “الجنايني” يكشف عن الأسماء المرشحة لتدريب المنتخب الوطني

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كشف عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، عن أسماء المرشحين لتولي مهمة تدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، خلفًا لخافير أجيري المدير الفني السابق.

وأوضح الجنايني في تصريحات عبر قناة MBC مصر، أنه من المنتظر عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة ليتم البت في اسم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني.

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وأضاف الجنايني: “لدينا خمسة مرشحين لتولي تدريب منتخب مصر، وهم حسن شحاتة، أحمد حسام ميدو، حسام حسن، حسام البدري وإيهاب جلال”.

وتابع خلال تصريحاته: ” سنجتمع خلال الجلسة المقبلة كمجلس اتحاد الكرة لأول مرة بشكل مكتمل، ووقتها سنختار الأنسب لإدارة المنتخب والإعلان عنه”.

واستطرد: “لم نستقر على اسم المدرب الجديد حتى الآن، ولا يوجد استقرار أيضًا على دمج عنصر خبرة مع شباب ومثل هذه الأمور التي يتم الحديث عنها”.

واختتم الجنايني حديثه: ” سيتم اختيار المدير الفني الجديد لمنتخب مصر بشكل نهائي خلال سبعة أيام على الأكثر، ولا يوجد مستبعدين أو مرشح بنسبة أكبر من الآخر”.