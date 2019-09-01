مواعيد مباريات اليوم الاحد 1/9/2019 والقنوات الناقلة

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يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم اليوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019، من أجل متابعة العديد من المباريات الهامة والمثيرة على مستوى جميع المسابقات، وبالتالي سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد 1/9/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم العديد من المباريات في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، إضافة إلى مباراة السوبر كلاسيكو في الدوري الأرجنتيني، وأيضاً مباراة الدور نصف النهائي الأولى في مسابقة كأس مصر، ومباراة أخرى في مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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وإليكم الآن مواعيد أبرز مباريات اليوم الاحد 1/9/2019 والقنوات الناقلة:

رينجرز / سيلتك، الدوري الاسكتلندي، الجولة الرابعة، قناة “بي إن سبورت” الثالثة المشفرة، المعلق خالد الغول، الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة.

أرسِنال / توتنهام هوتسبير، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الرابعة، قناة “بي إن سبورت” الثانية المشفرة، المعلق حفيظ دراجي، الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ستراسبورج / موناكو، الدوري الفرنسي، الجولة الرابعة، قناة “بي إن سبورت” السادسة المشفرة، المعلق محمد بركات، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

أولمبيك مارسيليا / سانت إيتيان، الدوري الفرنسي، الجولة الرابعة، قناة “بي إن سبورت” السادسة المشفرة، المعلق عادل خلو، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فالنسيا / ريال مايوركا، الدوري الاسباني، الجولة الثالثة، قناة “بي إن سبورت” الأولى المشفرة، المعلق عامر الخوذيري، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

أتلتيكو مدريد / إيبار، الدوري الاسباني، الجولة الثالثة، قناة “بي إن سبورت” الثالثة المشفرة، المعلق يوسف سيف، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فياريال / ريال مدريد، الدوري الاسباني، الجولة الثالثة، قناة “بي إن سبورت” الثالثة المشفرة، المعلق رؤوف خليف، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

لاتسيو / روما، الدوري الإيطالي، الجولة الثانية، قناة “بي إن سبورت” الرابعة المشفرة، المعلق عصام الشوالي، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

كالياري / إنتر، الدوري الإيطالي، الجولة الثانية، قناة “بي إن سبورت” الرابعة المشفرة، المعلق علي محمد علي، الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

الجيش السوري / نواذيبو الموريتاني، كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ذهاب دور ال32، قناة “أبوظبي الرياضية” الأولى المجانية، المعلق محمد حسين، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

الزمالك / الاتحاد السكندري، كأس مصر، الدور نصف النهائي، قناة “أون سبورت” الأولى، المعلق حاتم بطيشة، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ريفر بليت / فريق بوكا جونيورز، الدوري الأرجنتيني، الجولة الرابعة، قناة “بي إن سبورت” الأولى المشفرة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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