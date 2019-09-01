موعد مباراة أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الاحد 1/9/2019

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موعد مباراة أرسنال وتوتنهام، يستعد فريق أرسنال لملاقاة جاره وضيفه فريق توتنهام هوتسبير في ديربي شمال لندن مساء اليوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019 على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى عشاق نادي أرسنال وأيضاً عشاق نادي توتنهام هوتسبير، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة أرسنال وتوتنهام، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وتوتنهام.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة أرسنال وتوتنهام، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من أرسنال وتوتنهام قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما مساء اليوم في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أرسنال وتوتنهام

موعد مباراة أرسنال وتوتنهام، يستعد فريق أرسنال لملاقاة جاره وضيفه فريق توتنهام هوتسبير في ديربي شمال لندن مساء اليوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019 على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة أرسنال وتوتنهام تحديداً في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة أرسنال وتوتنهام والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة أرسنال وتوتنهام، ستكون مباراة أرسنال وتوتنهام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة أرسنال وتوتنهام منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات أرسنال وتوتنهام

موعد مباراة أرسنال وتوتنهام، يدخل فريق أرسنال غمار مباراته المنتظرة القادمة مساء اليوم أمام ضيفه فريق توتنهام هوتسبير، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره بعد الخسارة الماضية التي تعرض لها خارج أرضه على يد مضيفه فريق ليفربول.

ومن المؤكد أن هذه الخسارة قد أثارت الشكوك مجدداً داخل أوساط الفريق اللندني، وخاصة وأن جماهير النادي اللندني كانت تطمح في المنافسة على لقب البريميرليج في الموسم الحالي، إلا أن ذلك الأمر يبدو مستحيلاً بعد المستوى الذي قدمه فريق أرسنال خلال مباراته السابقة أمام ليفربول.

وكانت هذه المباراة بمثابة الاختبار الحقيقي الأول للمدفعجية في الموسم الجاري، على أن يكون الصدام مع توتنهام هوتسبير في الديربي هو الاختبار الثاني، وبالتالي فإن السقوط فيه يعني أن الموسم الحالي لفريق أرسنال سيكون كارثياً مثلما كان الحال تماماً في الموسم الماضي أو حتى الذي سبقه.

على الجانب المقابل، يسعى فريق توتنهام هوتسبير للتصالح بدوره مع جماهيره بعد الخسارة غير المتوقعة والمفاجئة التي تعرض لها في الجولة الماضية على يد ضيفه نيوكاسل يونايتد، بالرغم من الحالة السيئة التي يمر بها فريق نيوكاسل يونايتد مع انطلاقة الموسم الحالي.

وهي الخسارة التي أكدت بدورها على أن فريق السبيرز ربما لن يكون قادراً هو أيضاً على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع كلاً من مانشستر سيتي وليفربول، ليبقى الهدف الرئيسي له هو الحفاظ على مقعده ضمن الأربعة الكبار ليتأهل مرة أخرى إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

ويأمل فريق توتنهام هوتسبير في إحياء آماله في المنافسة على اللقب، من خلال العودة بالنقاط الثلاث من ملعب الإمارات الليلة، ومن ثم التفكير في بقية الموسم خطوة بخطوة من أجل تحقيق الهدف المنشود.

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