تشكيل أرسنال وتوتنهام المتوقع في مباراة الليلة بالدوري الإنجليزي الممتاز

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يشهد ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن مساء اليوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق أرسنال جاره وضيفه فريق توتنهام هوتسبير في ديربي شمال لندن، ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة أرسنال وتوتنهام تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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ستكون مباراة أرسنال وتوتنهام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، كما ستكون مباراة أرسنال وتوتنهام منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق أرسنال في مباراة الديربي الليلة أمام ضيفه فريق توتنهام هوتسبير:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: مايتلاند نايلز / سوكراتيس / ديفيد لويز / ناتشو مونريال.

خط الوسط: تشاكا / لوكاس توُريرا / داني سيبايوس.

خط الهجوم: نيكولاس بييى / بيير إيميريك أوباميانج / ألكسندر لاكازيت.

المدير الفني: الإسباني أوناي إيمري.

والآن سوف نستعرض لكم التشكيل المتوقع لفريق توتنهام هوتسبير في مباراة الديربي الليلة أمام مضيفه فريق أرسنال:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: كايل بيترز والكر / توبي ألدرفايِرليد / يان فيرتونغن / داني روز.

خط الوسط: ندومبيليِ / كريستيان إريكسن / موسى سيسوكو / ديلي آلي.

خط الهجوم: هيونغ مين سون / هاري كين.

المدير الفني: الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

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