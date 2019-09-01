طارق السيد يروي كافة التفاصيل عن محاولات الأهلي لضمه.. وكيف أغراه “جوزيه”

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أعلن طارق السيد قائد نادي الزمالك الأسبق عن تأكيده على أن النادي الأهلي قد دخل في مفاوضات معه ثلاثة مرات خلال الفترة السابقة، لفت طارق السيد إلى أن المدير الفني مانويل جوزيه قد حاول إغراءه باللعب بكأس العالم للأندية.

وخلال التصريحات التي أعلنها طارق السيد عبر قناة تايم سبورت الرياضية، فقد أعلن قائد نادي الزمالك الأسبق طارق السيد، “أنا زملكاوي من ساسي لراسي، من وأنا عندي 11 عاماً متربي في نادي الزمالك، ونادي الأهلي فاوضني 3 مرات، كل تجديده لي مع الزمالك كان يفاوضني”، وأضاف اللاعب طارق السيد : “إدارة النادي الأهلي أعلنت ذات مرة أنني وقعت بشكل رسمي ، وهذا لم يحدث”.

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وتابع قائد نادي الزمالك الأسبق، “خلال عام 2007 تحدث معي المدير الفني السابق للقلعة الحمراء مانويل جوزيه، وحاول إغرائي بشتى الطرق من أجل التوقيع مع النادي الأهلي، واللعب بكأس العالم للأندية، وأكد اللاعب أن مانويل جوزيه قد قال له، “إنت من اللاعيبة المطلوبة بفريقي” كما تحدث معى الكابتن محمود الخطيب أيضًا.

وواصل طارق السيد، “وضعت عدة اعتبارات خلال تلك الفترة، أولًا كنت قائد لنادي الزمالك، بالتأكيد فإن النادي الأهلي نادي كبير، وكذلك النادي الزمالك، قدمت لهم طلباتي، وقيل لها سوف نعرضها على مجلس إدارة النادي الأهلي، وانتهى الأمر بعدما حدثني محمود سعد ليلاً، وطلب مني الحضور إلى النادي، والتوقيع على التجديد، وبالفعل وقعت على بياض”.

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