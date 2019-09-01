تعرف على.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري بكأس مصر

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يلتقي نادي الزمالك مع زعيم الثغر نادي الاتحاد السكندري اليوم الأحد الأول من شهر سبتمبر لعام 2019، على أن تتم إقامة فعاليات المباراة الكروية على إستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي ضمن فعاليات بطولة كأس مصر.

يدير المباراة الحكم الدولي “أليار أجاييف”، حيث يذاع اللقاء الكروي اليوم في تمام الساعة الـ 8 مساءً، عبر قناة أون سبورت، وعبر قناة النيل للرياضة.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أنّ نادي الزمالك المصري قد تأهل بعد الفوز على نظيره نادي مصر المقاصة بهدف دون رد، بينما تأهل نادي الاتحاد السكندري إلى الدور النصف نهائي ببطولة كأس مصر، عقب الفوز على نادي الإسماعيلي بـ3 أهداف مقابل هدف واحد.

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