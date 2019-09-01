شيكابالا يقود تشكيل الزمالك المتوقع الليلة أمام الاتحاد السكندري بكأس مصر

1 سبتمبر، 2019
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محمود عبد الرازق شيكابالا
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يشهد ملعب الإسماعيلية مساء اليوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يلتقي فريق الزمالك مع نظيره فريق الاتحاد السكندري، ضمن مباريات الدور نصف النهائي في إطار مسابقة كأس مصر 2018 / 2019 م.

تنطلق مباراة الزمالك والاتحاد السكندري تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وستكون مباراة الزمالك والاتحاد السكندري منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق الزمالك في مباراة الليلة أمام نظيره فريق الاتحاد السكندري:

  • حراسة المرمى: محمد عواد.
  • خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمد عبد الغني / عبد الله جمعة.
  • خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / أشرف بنشرقي / محمود عبد الرازق شيكابالا / محمد أوناجم.
  • خط الهجوم: عمر السعيد.
  • المدير الفني: الصربي ميِتشو.

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