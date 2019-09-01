تشكيل ريال مدريد المتوقع الليلة أمام فياريال بالدوري الإسباني

Advertisements

يشهد ملعب سيراميكا على أرض دولة إسبانيا مساء اليوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق فياريال ضيفه فريق ريال مدريد، ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة ريال مدريد وفياريال تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وستكون مباراة ريال مدريد وفياريال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، كما ستكون مباراة ريال مدريد وفياريال منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق فياريال:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو فييرا.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور / جاريث بيل / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الفرنسي زين الدين زيدان.

إقرأ أيضاً: شيكابالا يقود تشكيل الزمالك المتوقع الليلة أمام الاتحاد السكندري بكأس مصر