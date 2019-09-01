الصحف الأوروبية تسخر من تعاقد الأهلي مع المدرب “رينيه فايلر”

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حرصت بعض الصحف الأوروبية على السخرية من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بعدما تعاقد الأخير مع المدرب السويسري “رينيه فايلر” يوم أمس السبت من أجل تولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المرحلة القادمة.

ولا يمتلك المدرب السويسري تاريخاً حافلاً في عالم كرة القدم، حيث تُعد أبرز تجاربه مع نادي أندرلخت البلجيكي وفاز حينها بلقب الدوري المحلي في موسم 2016 / 2017، مما جعل الانتقادات تُلاحق مجلس إدارة النادي الأهلي من كل مكان وخاصة من طرف جماهير القلعة الحمراء.

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وتخشى جماهير النادي الأهلي من تكرار نفس التجربة الفاشلة التي عاشتها مع المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي، حيث تمت إقالة الأخير من منصبه شهر أغسطس الماضي بعد إقصائه من الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس مصر، بالرغم من نجاحه في قيادة المارد الأحمر للتتويج بلقب الدوري العام.

وإليكم الآن ردود أفعال بعض الصحف الأوروبية التي سخرت من تعيين “رينيه فايلر” في منصب المدير الفني لفريق الأهلي:

البداية مع صحيفة “Sporza” البلجيكية، حيث كتبت مقالاً تحت عنوان “فايلر يبدأ عمله الجديد مع الأهلي، المدرب السويسري يحصل على مهمة جديدة بعدما تم طرده في شهر فبراير الماضي من نادي لوزيرن السويسري”.

والآن مع صحيفة “Voetbal” البلجيكية، حيث كتبت مقالاً تحت عنوان “فايلر يذهب للصحراء من أجل تحديه الجديد، المدرب السويسري كان عاطلاً بدون أي عمل منذ شهر فبراير الماضي، بسبب طرده وقتها من نادي لوزيرن السويسري”.

والآن مع الموقع الخاص بإذاعة “Radio Pilatus” السويسرية، حيث كتب مقالاً تحت عنوان “رينيه فايلر يحصل على وظيفة جديدة في عالم التدريب بعد طرده من نادي لوزيرن السويسري منذ 6 شهور”.

وأخيراً مع صحيفة “Le Soir” البلجيكية، حيث كتبت مقالاً تحت عنوان “رينيه فايلر مدرب أندرلخت السابق يحصل أخيراً على وظيفة جديدة كمدرب مع بطل مصر، كان بدون عمل منذ شهر فبراير”.

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