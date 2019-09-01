الزمالك يوافق على رحيل ثنائي الفريق الأول للمصري البورسعيدي

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أوضح مصدر مقرب من نادي الزمالك اليوم الأحد أن مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة المستشار مرتضى منصور قد وافق على رحيل اثنين من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تجاه نادي المصري البورسعيدي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكد المصدر أن المستشار مرتضى منصور منح الضوء الأخضر لكلاً من الظهير الأيسر بهاء مجدي، إضافة إلى حارس المرمى عماد فتحي من أجل الانتقال إلى صفوف النادي المصري البورسعيدي في الميركاتو الصيفي الحالي.

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وأشار إلى أن هذه الموافقة جاءت بعدما خرج الثنائي تماماً من حسابات الصربي ميِتشو المدير الفني لفريق الزمالك سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري، مما يجعل وجود كلاهما مزعجاً داخل جدران قلعة ميت عقبة.

وشدد أيضاً على أن استجابة مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي للمطالب المالية التي حددها المستشار مرتضى منصور حسمت الصفقة، حيث من المقرر أن يدفع النادي المصري البورسعيدي مبلغ 3 مليون جنيه مصري على دفعة واحدة لنادي الزمالك، على أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن إتمام الصفقة بنجاح خلال الساعات القليلة القادمة.

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