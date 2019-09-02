الفيفا يكشف رسمياً عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم 2019

2 سبتمبر، 2019
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جائزة أفضل لاعب بالعالم
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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم رسمياً اليوم الاثنين عن القائمة المكونة من 3 لاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2019، إضافة إلى المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم عن العام ذاته، وأيضاً المرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم.

وجاءت القائمة النهائية المكونة من 3 لاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2019 على النحو التالي:

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  • الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، يوفنتوس الإيطالي.
  • الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، برشلونة الإسباني.
  • المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، ليفربول الإنجليزي.

وغاب عن القائمة النهائية النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، بعدما نجح في التواجد في القائمة النهائية العام الماضي 2018، إلا أن تراجع مستوى فخر العرب في بعض الأوقات من العام الحالي جعلته خارج القائمة هذه المرة.

كما كشف “الفيفا” أيضاً اليوم عن القائمة النهائية المكونة من 3 مدربين المرشحين لنيل جائزة أفضل مدرب في العالم 2019، حيث جاءت القائمة على النحو التالي:

  • الإسباني بيب جوارديولا، مانشستر سيتي الإنجليزي.
  • الألماني يورجن كلوب، ليفربول الإنجليزي.
  • الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وأخيراً كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن القائمة النهائية المكونة من 3 لاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم 2019، حيث جاءت القائمة على النحو التالي:

  • البرازيلي أليسون بيكر، ليفربول الإنجليزي.
  • البرازيلي إِيدرسون مورايس، مانشستر سيتي الإنجليزي.
  • الألماني مارك أندري تير شتيجن، برشلونة الإسباني.

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