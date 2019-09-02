عفروتو يكشف سبب رحيله عن الأهلي

جوزيه فضل الاعتماد على الكبار ورفض استمرارنا

2 سبتمبر، 2019
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في مقابلة تليفزيونية لقناة “تايم سبورتس”، كشف اللاعب مصطفى عفروتو لاعب النادي الأهلي السابق، عن تفاصيل رحيله عن صفوف القلعة الحمراء، وكذلك محاولة نادي الزمالك لضمه إلى صفوف الأبيض.

وقال اللاعب مصطفى عفروتو، إنَّ مسؤولو إدارة القلعة البيضاء تفاوضت معه لضمه إلى صفوف أبناء ميت عقبة، وقت ولاية التوأم حسام وإبراهيم حسن، مشيرًا إلى أنَّه عقب نهاية فترة تواجده مع النادي الأهلي، تواصل التوأم حسام وإبراهيم حسن معه من أجل الانضمام إلى نادي الزمالك.

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وأضاف لاعب النادي الأهلي السابق، أنَّ إبراهيم حسن تحدث معه بشكل مباشر لكن الأمور لم تتم، مشيرًا إلى أنَّ الأمور كانت صعبة بالنسبة له، فهو إنسانٌ عاطفي، ولا يحب خداع نفسه، لأنَّه أهلاوي ومن الصعب التواجد في الفريق المنافس.

وأوضح مصطفى عفروتو، إنَّه رحل عن النادي الأهلي وقت ولاية مانويل جوزيه الثانية، حيث طلب المدير الفني البرتغالي وقتها الاستغناء عنه وكذا بعض اللاعبين الآخرين منهم أحمد شكري، واللاعب شهاب الدين أحمد، مؤكدًا: “كان هناك خلاف بين جوزيه ومجلس الإدارة حول استمراري وبعض اللاعبين في صفوف الأهلي”.

وأكد عفروتو أن إدارة القلعة الحمراء كانت ترى أننا الجيل القادم، لكن المدير الفني البرتغالي مانويل جوزيه فضَّل الاعتماد على الكبار.

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