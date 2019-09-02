تشكيل بيراميدز المتوقع الليلة أمام بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر

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يشهد ملعب بتروسبورت بمنطقة التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم الإثنين الموافق 2 سبتمبر 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يلتقي فريق بيراميدز مع نظيره فريق بتروجيت، ضمن مباريات الدور نصف النهائي في إطار مسابقة كأس مصر 2018 / 2019 م.

تنطلق مباراة بيراميدز وبتروجيت تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وستكون مباراة بيراميدز وبتروجيت منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق مؤمن حسن هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة بيراميدز وبتروجيت منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، بينما سيكون المعلق مؤمن عبد الغفار هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق بيراميدز في مباراة الليلة أمام نظيره فريق بتروجيت:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: رجب بكار / علي جبر / أحمد أيمن منصور / محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد / عمر جابر / عبدو لوُمالا / إسلام عيسى / إيريك تراوري.

خط الهجوم: جون أنطوي.

المدير الفني: الفرنسي سيباستيان ديسابر.

يُذكر أن فريق الزمالك كان قد نجح مساء يوم أمس الأحد في حجز مقعده في الدور النهائي من مسابقة كأس مصر، بعد فوزه على حساب نظيره فريق الإتحاد السكندري بهدف وحيد مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية.

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