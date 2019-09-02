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يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة دوري أبطال أوروبا موعد انطلاقة مباريات دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال، بعدما أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة مراسم قرعة دور المجموعات منذ أيام قليلة في إمارة موناكو على أرض دولة فرنسا.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020، وقبل ذلك سوف نستعرض لكم نتائج المجموعات ال8 التي أسفرت عنها مراسم قرعة دور المجموعات.

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وكان فريق ليفربول الإنجليزي قد نجح في الظفر بلقب النسخة الموسم الماضي من المسابقة، إلا أن الموسم الحالي سيكون مختلفاً نظراً إلى كثرة الأندية الراغبة في تحقيق اللقب، حيث يطمح كل كبار كرة القدم الأوروبية في رفع الكأس الغالية في نهاية المطاف.

وإليكم الآن أولاً المجموعات ال8 التي أسفرت عنها مراسم قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020 م:

المجموعة الأولى: باريس سان جيرمان الفرنسي / ريال مدريد الإسباني / كلوب بروج البلجيكي / غلطة سراي التركي.

المجموعة الثانية: بايرن ميونخ الألماني / توتنهام هوتسبير الإنجليزي / أولمبياكوس اليوناني / النجم الأحمر الصربي.

المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي الإنجليزي / شاختار الأوكراني / دينامو زغرب الكرواتي / أتالانتا الإيطالي.

المجموعة الرابعة: يوفنتوس الإيطالي / أتلتيكو مدريد الإسباني / باير ليفركوزن الألماني / لوكوموتيف موسكو الروسي.

المجموعة الخامسة: ليفربول الإنجليزي / نابولي الإيطالي / سالزبورج النمساوي / جينك البلجيكي.

المجموعة السادسة: برشلونة الإسباني / بوروسيا دورتموند الألماني / إنتر الإيطالي / سلافيا براغ التشيكي.

المجموعة السابعة: زينيت سان بطرسبرج الروسي / بنفيكا البرتغالي / أولمبيك ليون الفرنسي / لايبزيج الألماني.

المجموعة الثامنة: تشيلسي الإنجليزي / أياكس أمستردام الهولندي / فالنسيا الإسباني / ليل الفرنسي.

والآن سوف نستعرض لكم مواعيد مباريات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020 م، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

الجولة الأولى: أولمبيك ليون / زينيت سان بطرسبرج، الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، الساعة 18:55 مساءً.

إنتر / سلافيا براغ، ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو الساعة 18:55 مساءً.

تشيلسي / فالنسيا، ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، الساعة 21:00 مساءً.

أياكس أمستردام / ليل، الساعة 21:00 مساءً.

بنفيكا / لايبزيج، الساعة 21:00 مساءً.

بوروسيا دورتموند / برشلونة، ملعب سيغنال إيدونا بارك، الساعة 21:00 مساءً.

نابولي / ليفربول، ملعب سان باولو، الساعة 21:00 مساءً.

سالزبورج / جينك، الساعة 21:00 مساءً.

كلوب بروج / غلطة سراي، الأربعاء 18 سبتمبر 2019، الساعة 18:55 مساءً.

أولمبياكوس / توتنهام هوتسبير، الساعة 18:55 مساءً.

باريس سان جيرمان / ريال مدريد، ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، الساعة 21:00 مساءً.

بايرن ميونخ / النجم الأحمر، الساعة 21:00 مساءً.

شاختار / مانشستر سيتي، الساعة 21:00 مساءً.

دينامو زغرب / أتالانتا، الساعة 21:00 مساءً.

أتلتيكو مدريد / يوفنتوس، ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، الساعة 21:00 مساءً.

باير ليفركوزن / لوكوموتيف موسكو، الساعة 21:00 مساءً.

الجولة الثانية: ريال مدريد / كلوب بروج، الثلاثاء 1 أكتوبر 2019، ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، الساعة 18:55 مساءً.

أتالانتا / شاختار، الساعة 18:55 مساءً.

غلطة سراي / باريس سان جيرمان، الساعة 21:00 مساءً.

توتنهام هوتسبير / بايرن ميونخ، ملعب وايت هارت لين في العاصمة الإنجليزية لندن، الساعة 21:00 مساءً.

النجم الأحمر / أولمبياكوس، الساعة 21:00 مساءً.

مانشستر سيتي / دينامو زغرب، الساعة 21:00 مساءً.

يوفنتوس / باير ليفركوزن، الساعة 21:00 مساءً.

لوكوموتيف موسكو / أتلتيكو مدريد، الساعة 21:00 مساءً.

جينك / نابولي، الأربعاء 2 أكتوبر 2019، الساعة 18:55 مساءً.

سلافيا براغ / بوروسيا دورتموند، الساعة 18:55 مساءً.

ليفربول / سالزبورج، الساعة 21:00 مساءً.

زينيت سان بطرسبرج / بنفيكا، الساعة 21:00 مساءً.

لايبزيج / أولمبيك ليون، الساعة 21:00 مساءً.

برشلونة / إنتر، ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، الساعة 21:00 مساءً.

فالنسيا / أياكس أمستردام، الساعة 21:00 مساءً.

ليل / تشيلسي، الساعة 21:00 مساءً.

الجولة الثالثة: شاختار / دينامو زغرب، الثلاثاء 22 أكتوبر 2019، الساعة 18:55 مساءً.

أتلتيكو مدريد / باير ليفركوزن، الساعة 18:55 مساءً.

كلوب بروج / باريس سان جيرمان، الساعة 21:00 مساءً.

غلطة سراي / ريال مدريد، ملعب تيليكوم أرينا، الساعة 21:00 مساءً.

توتنهام هوتسبير / النجم الأحمر، الساعة 21:00 مساءً.

أولمبياكوس / بايرن ميونخ، الساعة 21:00 مساءً.

مانشستر سيتي / أتالانتا، الساعة 21:00 مساءً.

يوفنتوس / لوكوموتيف موسكو، الساعة 21:00 مساءً.

لايبزيج / زينيت سان بطرسبرج، الأربعاء 23 أكتوبر 2019، الساعة 18:55 مساءً.

أياكس أمستردام / تشيلسي، ملعب يوهان كرويف أرينا في العاصمة الهولندية أمستردام، الساعة 18:55 مساءً.

سالزبورج / نابولي، الساعة 21:00 مساءً.

جينك / ليفربول، الساعة 21:00 مساءً.

بنفيكا / أولمبيك ليون، الساعة 21:00 مساءً.

إنتر / بوروسيا دورتموند، ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو، الساعة 21:00 مساءً.

سلافيا براغ / برشلونة، الساعة 21:00 مساءً.

ليل / فالنسيا، الساعة 21:00 مساءً.

الجولة الرابعة: زينيت سان بطرسبرج / لايبزيج، الثلاثاء 5 نوفمبر 2019، الساعة 19:55 مساءً.

برشلونة / سلافيا براغ، الساعة 19:55 مساءً.

ليفربول / جينك، الساعة 22:00 مساءً.

نابولي / سالزبورج، الساعة 22:00 مساءً.

أولمبيك ليون / بنفيكا، الساعة 22:00 مساءً.

بوروسيا دورتموند / إنتر، ملعب سيغنال إيدونا بارك، الساعة 22:00 مساءً.

تشيلسي / أياكس أمستردام، ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، الساعة 22:00 مساءً.

فالنسيا / ليل، الساعة 22:00 مساءً.

بايرن ميونخ / أولمبياكوس، الأربعاء 6 نوفمبر 2019، الساعة 19:55 مساءً.

لوكوموتيف موسكو / يوفنتوس، الساعة 19:55 مساءً.

باريس سان جيرمان / كلوب بروج، الساعة 22:00 مساءً.

ريال مدريد / غلطة سراي، ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، الساعة 22:00 مساءً.

النجم الأحمر / توتنهام هوتسبير، الساعة 22:00 مساءً.

دينامو زغرب / شاختار، الساعة 22:00 مساءً.

أتالانتا / مانشستر سيتي، الساعة 22:00 مساءً.

باير ليفركوزن / أتلتيكو مدريد، الساعة 22:00 مساءً.

الجولة الخامسة: غلطة سراي / كلوب بروج، الثلاثاء 26 نوفمبر 2019، الساعة 19:55 مساءً.

لوكوموتيف موسكو / باير ليفركوزن، الساعة 19:55 مساءً.

ريال مدريد / باريس سان جيرمان، ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، الساعة 22:00 مساءً.

توتنهام هوتسبير / أولمبياكوس، الساعة 22:00 مساءً.

النجم الأحمر / بايرن ميونخ، الساعة 22:00 مساءً.

مانشستر سيتي / شاختار، الساعة 22:00 مساءً.

أتالانتا / دينامو زغرب، الساعة 22:00 مساءً.

يوفنتوس / أتلتيكو مدريد، ملعب أليانز في مدينة تورينو، الساعة 22:00 مساءً.

زينيت سان بطرسبرج / أولمبيك ليون، الأربعاء 27 نوفمبر 2019، الساعة 19:55 مساءً.

فالنسيا / تشيلسي، ملعب ميستايا في مدينة فالنسيا، الساعة 19:55 مساءً.

ليفربول / نابولي، ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، الساعة 22:00 مساءً.

جينك / سالزبورج، الساعة 22:00 مساءً.

لايبزيج / بنفيكا، الساعة 22:00 مساءً.

برشلونة / بوروسيا دورتموند، ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، الساعة 22:00 مساءً.

سلافيا براغ / إنتر، الساعة 22:00 مساءً.

ليل / أياكس أمستردام، الساعة 22:00 مساءً.

الجولة السادسة: نابولي / جينك، الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، الساعة 19:55 مساءً.

سالزبورج / ليفربول، الساعة 19:55 مساءً.

بنفيكا / زينيت سان بطرسبرج، الساعة 22:00 مساءً.

أولمبيك ليون / لايبزيج، الساعة 22:00 مساءً.

بوروسيا دورتموند / سلافيا براغ، الساعة 22:00 مساءً.

إنتر / برشلونة، ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو، الساعة 22:00 مساءً.

تشيلسي / ليل، الساعة 22:00 مساءً.

أياكس أمستردام / فالنسيا، الساعة 22:00 مساءً.

شاختار / أتالانتا، الأربعاء 11 ديسمبر 2019، الساعة 19:55 مساءً.

دينامو زغرب / مانشستر سيتي، الساعة 19:55 مساءً.

باريس سان جيرمان / غلطة سراي، الساعة 22:00 مساءً.

كلوب بروج / ريال مدريد، الساعة 22:00 مساءً.

بايرن ميونخ / توتنهام هوتسبير، ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ، الساعة 22:00 مساءً.

أولمبياكوس / النجم الأحمر، الساعة 22:00 مساءً.

أتلتيكو مدريد / لوكوموتيف موسكو، الساعة 22:00 مساءً.

باير ليفركوزن / يوفنتوس، الساعة 22:00 مساءً.

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