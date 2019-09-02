تفاصيل مؤتمر تقديم الأهلي للمدرب “رينيه فايلر” .. أهدافه وطموحاته وخطته المفضلة

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عقد النادي الأهلي اليوم الإثنين مؤتمراً صحفياً في مقره الرئيسي بالجزيرة، من أجل تقديم المدرب السويسري “رينيه فايلر” لوسائل الإعلام وجماهير القلعة الحمراء، بعدما تم التعاقد معه مؤخراً لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المرحلة القادمة.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد أقال المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي من منصب المدير الفني للمارد الأحمر في الأسابيع القليلة الماضية، بعد إقصاء الفريق مباشرة من الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس مصر على يد فريق بيراميدز.

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وقام المجلس وقتها بتعيين الكابتن محمد يوسف بشكل مؤقت في منصب المدير الفني لحين التعاقد مع مدرب جديد، قبل أن يتم الإعلان بشكل رسمي منذ يومين عن التعاقد مع المدرب رينيه فايلر، ومن ثم تم توجيه الشكر بعدها للكابتن محمد يوسف ليرحل عن صفوف الجهاز الفني القادم.

ومن المقرر أن يتكون الجهاز الفني المعاون للمدرب “فايلر” على النحو التالي: ديفيد سيِزا “مدرب عام” / سيد عبد الحفيظ “مدير الكرة” / سامي قمصان “مدرب مساعد” / توماس بينجلي “مخطط الأحمال البدنية” / ميشيل يانكون “مدرب حراس مرمى”.

وإليكم الآن التفاصيل الكاملة للمؤتمر الصحفي الذي تم فيه تقديم المدرب السويسري “رينيه فايلر”، من خلال استعراض أبرز التصريحات التي أدلى بها في أول تجربة تدريبية له في قارة إفريقيا:

أنا حقاً أشعر بسعادة كبيرة بالتواجد هنا مع النادي الأهلي، أعلم قيمة وحجم النادي الأهلي جيداً، وأُدرك أيضاً الشعبية الكبيرة التي يمتلكها المارد الأحمر من خلال القاعدة الجماهيرية الضخمة، والتي دائماً ما يكون هدفها هو تحقيق الفوز في كل المباريات، إضافة إلى التتويج بكل الألقاب الممكنة.

أنا متحمس للغاية لبدء العمل هنا مثل بقية أعضاء الجهاز المعاون، لدينا مباراة بعد 10 أيام من الآن أمام كانو سبورت من غينيا الاستوائية، وهدفنا الفوز بها بدون أدنى شك، سنعمل على تطوير الفريق بالكامل، أعد جماهير القلعة الحمراء ببذل أقصى مجهود ممكن من أجل الفوز بالألقاب، وأتوجه لهم بالشكر على دعمهم الكبير.

الأهلي من الأندية العريقة في القارة السمراء، ويسعى دائماً لحصد لقب أي بطولة يُشارك بها، أعلم هذه الأمور جيداً، وذلك كان الدافع الأكبر بالنسبة لي من أجل قبول تلك المهمة، إنه حقاً شرف كبير لي أن أكون مدرباً للأهلي الفترة المقبلة.

خطة اللعب ؟ لا الأمور لا تسير بتلك الطريقة، لا أضع الخطة بحسب رؤيتي الفنية فقط، بل أضعها بحسب اللاعبين المتواجدين معي في الفريق، يجب علي أولاً أن أتعرف على كل اللاعبين داخل الأهلي، ثم سنضع خطة اللعب اللازمة للفريق، وسوف نُحاول أن تكون خطتنا هجومية.

مصر تمتلك لاعبين أصحاب مواهب كبيرة في عالم كرة القدم، أعلم ذلك جيداً، سبق لي وأن قمت بتدريب النجم محمود حسن تريزيجيه حينما كان لا يزال صغير السن مع نادي أندرلخت، وبكل تأكيد أنا سعيد جداً للعمل مع هؤلاء اللاعبين، وأتمنى الدعم الدائم من جماهير النادي الأهلي.

مثلي الأعلى في عالم التدريب ؟ ليس لدي مدرب معين، أنا أتابع جميع المدربين في عالم كرة القدم، ولكن النهاية أُفضل أن يكون لدي أسلوبي التدريبي الخاص بي وحدي.

طموحاتي مع الأهلي في المستقبل ؟ لا أحب الحديث عن المستقبل، أحب فقط الأفعال وليس الأقوال، والأهم الآن هو العمل من أجل تحقيق النجاح.

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