خاص .. الأهلي يكشف عن مفاجأة بخصوص الشرط الجزائي في عقد “رينيه فايلر”

2 سبتمبر، 2019
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رينيه فايلر
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كشف النادي الأهلي اليوم الإثنين عن مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بخصوص قيمة الشرط الجزائي المتواجد في عقد المدرب السويسري “رينيه فايلر” مع النادي الأهلي، بعدما تم الإعلان بشكل رسمي عن التعاقد معه منذ يومين.

وأكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي خلال تصريحات صحفية اليوم أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد وضع شرطاً أساسياً أمام المدرب رينيه فايلر بخصوص قيمة الشرط الجزائي في العقد المبرم بين الطرفين.

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وأشار إلى أن عقد “فايلر” سوف يمتد لموسم فقط واحد فقط لا غير، على أن يكون العقد قابل للتجديد بين الطرفين لموسم إضافي، وذلك بشرط نجاح المدرب السويسري في قيادة المارد الأحمر للتتويج بكل من لقب الدوري المصري الممتاز ولقب دوري أبطال إفريقيا.

وشدد أيضاً على أنه في حالة رحل رينيه فايلر أو إقالته قبل نهاية عقده أو حتى بعد التجديد، فلن يتمكن من الحصول على قيمة الشرط الجزائي، نظراً لأن الكابتن محمود الخطيب اشترط عليه ضرورة التتويج بلقبي الدوري العام ودوري الأبطال، حتى يحصل على قيمة الشرط الجزائي، وهو الأمر الذي وافق عليه المدرب السويسري.

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