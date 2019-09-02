اتحاد الكرة يحسم الجدل بخصوص موعد إقامة نهائي كأس مصر

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حسم الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الإثنين كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة، وذلك بخصوص موعد إقامة نهائي كأس مصر، حيث كان من المقرر إقامته في مطلع شهر سبتمبر الحالي بحسب ما أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق باتحاد الكرة.

وتغير الوضع كلياً في الوقت الحالي داخل منظومة كرة القدم المصرية، بعدما قام الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الأسابيع القليلة الماضية بتعيين لجنة مؤقتة برئاسة عمرو الجنايني من أجل إدارة شؤون الاتحاد لحين إجراء الانتخابات في صيف العام المقبل 2020.

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وقامت اللجنة المؤقتة بعدها بأيام قليلة بإقالة كلاً من اللواء ثروت سويلم من منصب المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، ثم عامر حسين من منصب رئيس لجنة المسابقات، إضافة إلى سمير محمود عثمان من منصب رئيس لجنة الحكام، وهو ما يعني بالتالي تغيير كل الأفرع الفاسدة داخل جدران الجبلاية لبداية صفحة جديدة ناصعة البياض.

ومن جانبه، كتب “أسامة إسماعيل” المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك التالي:

نهائي كأس مصر لم يسبق تحديد موعد له، وسوف يتم الإعلان عن موعده ومكانه فور اكتمال ورود موافقات الجهات المعنية إن شاء الله.

يُذكر أن فريق الزمالك كان أول طرف ينجح في حجز مقعده في الدور النهائي لمسابقة كأس مصر 2018 / 2019، وذلك عقب فوزه مساء يوم أمس الأحد على حساب نظيره فريق الإتحاد السكندري بهدف وحيد مقابل لا شيء جاء بعد تمديد المباراة للأوقات الإضافية عبر المهاجم عمر السعيد.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن الطرف الثاني لنهائي كأس مصر الليلة، وذلك حينما يلتقي فريق بيراميدز مع نظيره فريق بتروجيت على ملعب بتروسبورت بمنطقة التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بداية من الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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