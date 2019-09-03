اتحاد الكرة المصري يحدد موعد المباراة النهائية لكأس مصر

3 سبتمبر، 2019
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اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه من المقرر أن تقام المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر، والتي ستجمع بين فريقي الزمالك وبيراميدز يوم 8 سبتمبر الجاري.

وكانت لجنة المسابقات السابقة باتحاد الكرة المصري، حددت يوم 5 سبتمبر موعدًا للمباراة النهائية للكأس، قبل أن يتم تعديل الموعد.

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على أن يقام نهائي الكأس يوم الأحد القادم، وذلك وفقًا للبيان الرسمي الذي أعلنه اتحاد الكرة المصري، وسيتم تحديد الملعب الذي يستضيف اللقاء وعدد الحضور الجماهيري وفقًا للموافقات الأمنية.

يذكر أن الزمالك تأهل لنهائي كأس مصر بعد فوزه على الاتحاد السكندري، بينما تفوق بيراميدز على بتروجيت.

 

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