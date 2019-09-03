ملخص سوق الإنتقالات الصيفية 2019 .. تعرف على أبرز وأهم صفقات 2019

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شهد مساء يوم أمس الإثنين الموافق 2 سبتمبر 2019 إغلاق باب سوق الإنتقالات الصيفية بشكل رسمي على مستوى القارة الأوروبية بالكامل، لتُغلق جميع أندية القارة العجوز ملف التعاقد مع لاعبين جدد وتبدأ من الآن في التفكير في كيفية خوض غمار الموسم الحالي 2019 / 2020 لحين حلول موعد الميركاتو الشتوي القادم.

ولا شك أن الميركاتو الصيفي الحالي قد عرف قيام بعض الأندية الأوروبية الكبرى بإتمام بعض الصفقات النارية من العيار الثقيل، وذلك في إطار سعي كلاً منها للمنافسة بقوة على لقب الدوريات المحلية أو خاصة على لقب دوري أبطال أوروبا بالنسبة إلى أكبر الأندية في قارة أوروبا.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال ملخص لأبرز وأهم الصفقات في صيف عام 2019، وخاصة تلك الصفقات التي تمت في اليوم الأخير من عمر الميركاتو الصيفي الحالي، وهو الوقت المفضل من جانب العديد من الأندية لحسم صفقاتها لخلق نوع من الإثارة والتشويق في مختلف وسائل الإعلام العالمية.

وإليكم الآن ملخص سوق الإنتقالات الصيفية 2019، أبرز وأهم صفقات 2019:

البلجيكي إدين هازارد، انتقل من صفوف تشيلسي الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني.

الفرنسي أنطوان جريزمان، انتقل من صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني إلى برشلونة الإسباني.

البلجيكي روميلو لوكاكو، انتقل من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى إنتر الإيطالي.

التشيلي أليكسيس سانشيز، انتقل من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى إنتر الإيطالي.

الأرجنتيني ماورو إيكاردي، انتقل من صفوف إنتر الإيطالي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

الكوستاريكي كيلور نافاس، انتقل من صفوف ريال مدريد الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

الفرنسي ألفونس أريولا، انتقل من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ريال مدريد الإسباني.

الفرنسي فيرلاند ميندي، انتقل من صفوف أولمبيك ليون الفرنسي إلى ريال مدريد الإسباني.

البرازيلي إيدير ميليِتاو، انتقل من صفوف بورتو البرتغالي إلى ريال مدريد الإسباني.

الفرنسي فرانك ريبيري، انتقل من صفوف بايرن ميونخ الألماني إلى فيورنتينا الإيطالي.

الإسباني أدريان، انتقل من صفوف وست هام يونايتد الإنجليزي إلى ليفربول الإنجليزي.

الصربي لوكا يوفيتش، انتقل من صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني إلى ريال مدريد الإسباني.

البرازيلي رودريجو، انتقل من صفوف فلاميِنغو البرازيلي إلى ريال مدريد الإسباني.

الهولندي ياسبر سيليسن، انتقل من صفوف برشلونة الإسباني إلى فالنسيا الإسباني.

البرازيلي نيتو، انتقل من صفوف فالنسيا الإسباني إلى برشلونة الإسباني.

الهولندي فريِنكي دي يونج، انتقل من صفوف أياكس أمستردام الهولندي إلى برشلونة الإسباني.

البرتغالي جواو فيليكس، انتقل من صفوف بنفيكا البرتغالي إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.

الإنجليزي كيران تريبير، انتقل من صفوف توتنهام هوتسبير الإنجليزي إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.

الإسباني ماركوس لورينتي، انتقل من صفوف ريال مدريد الإسباني إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.

المكسيكي خافيير هيرنانديز، انتقل من صفوف وست هام يونايتد الإنجليزي إلى إشبيلية الإسباني.

المغربي ياسين بونو، انتقل من صفوف جيرونا الإسباني إلى إشبيلية الإسباني.

الإسباني رودريغو هيرنانديز، انتقل من صفوف أتلتيكو مدريد إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

البرتغالي جواو كانسيلو، انتقل من صفوف يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

الإنجليزي هاري ماجواير، انتقل من صفوف ليستر سيتي الإنجليزي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

الفرنسي تانغي ندومبيليِ، انتقل من صفوف أولمبيك ليون الفرنسي إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو، انتقل من صفوف ريال بيتيس الإسباني إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

الإسباني سيرجيو ريكو، انتقل من صفوف إشبيلية الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

الإسباني أندير هيريرا، انتقل من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

الإسباني بابلو سارابيا، انتقل من صفوف إشبيلية الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

الإسباني سيسك فابريغاس، انتقل من صفوف تشيلسي الإنجليزي إلى موناكو الفرنسي.

الفرنسي وسام بن يدر، انتقل من صفوف إشبيلية الإسباني إلى موناكو الفرنسي.

الإيطالي جانلويجي بوفون، انتقل من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي إلى يوفنتوس الإيطالي.

البرازيلي دانيلو، انتقل من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي إلى يوفنتوس الإيطالي.

الهولندي ماتياس دي ليخت، انتقل من صفوف أياكس أمستردام الهولندي إلى يوفنتوس الإيطالي.

الفرنسي أدريان رابيو، انتقل من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي إلى يوفنتوس الإيطالي.

الأرجنتيني جونزالو هيجواين، انتقل من صفوف ميلان الإيطالي إلى يوفنتوس الإيطالي.

الويلزي أرون رامسي، انتقل من صفوف أرسنال الإنجليزي إلى يوفنتوس الإيطالي.

الأوروجوياني دييجو جودين، انتقل من صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني إلى إنتر الإيطالي.

الإيفواري نيكولاس بيبي، انتقل من صفوف ليل الفرنسي إلى أرسنال الإنجليزي.

البرازيلي ديفيد لويز، انتقل من صفوف تشيلسي الإنجليزي إلى أرسنال الإنجليزي.

الإسباني داني سيبايوس، انتقل من صفوف ريال مدريد الإسباني إلى أرسنال الإنجليزي.

الكرواتي آنتيِ ريبيتش، انتقل من صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني إلى ميلان الإيطالي.

البرتغالي أندري سيلفا، انتقل من صفوف ميلان الإيطالي إلى آينتراخت فرانكفورت الألماني.

الإسباني ثيو هيرنانديز، انتقل من صفوف ريال مدريد الإسباني إلى ميلان الإيطالي.

الأرميني هنريك مخيتاريان، انتقل من صفوف أرسنال الإنجليزي إلى روما الإيطالي.

الإنجليزي كريس سمولينج، انتقل من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى روما الإيطالي.

الكرواتي نيكولا كالينيتش، انتقل من صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني إلى روما الإيطالي.

المكسيكي لوزانو، انتقل من صفوف أيندهوفن الهولندي إلى نابولي الإيطالي.

الإسباني راؤول ألبيول، انتقل من صفوف نابولي الإيطالي إلى فياريال الإسباني.

اليوناني كوستاس مانولاس، انتقل من صفوف روما الإيطالي إلى نابولي الإيطالي.

الجزائري إسماعيل بن ناصر، انتقل من صفوف إمبولي الإيطالي إلى ميلان الإيطالي.

الإسباني فيرناندو لورينتي، انتقل من صفوف توتنهام هوتسبير الإنجليزي إلى نابولي الإيطالي.

الغاني كيفن برينس بواتينج، انتقل من صفوف ساسولو الإيطالي إلى فيورنتينا الإيطالي.

الفرنسي لوكاس هيرنانديز، انتقل من صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني إلى بايرن ميونخ الألماني.

الكرواتي إيفان بيريسيتش، انتقل من صفوف إنتر الإيطالي إلى بايرن ميونخ الألماني.

البرازيلي فيليبي كوتينيو، انتقل من صفوف برشلونة الإسباني إلى بايرن ميونخ الألماني.

الألماني ماتس هوميلس، انتقل من صفوف بايرن ميونخ الألماني إلى بوروسيا دورتموند الألماني.

الكولومبي فالكاو، انتقل من صفوف موناكو الفرنسي إلى غلطة سراي التركي.

الغابوني ماريو ليمينا، انتقل من صفوف ساوثهامبتون الإنجليزي إلى غلطة سراي التركي.

المصري محمد النني، انتقل من صفوف أرسنال الإنجليزي إلى بشكتاش التركي.

البرازيلي لويس غوستافو، انتقل من صفوف أولمبيك مارسيليا الفرنسي إلى فنربخشة التركي.

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