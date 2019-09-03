مدرب نادي ليفربول ينتصر لمحمد صلاح ويصدم “ماني”

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دافع مدرب نادي ليفربول البريطاني يورجن كلوب، عن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، على خلفية أزمته الأخيرة مع زميله ساديو ماني السنغالي الجنسية، خلال مباراة نادي بيرنلي التي انتهت بفوز “الريدز” بـ 3 أهداف دون رد.

حيث أعلن يورجن كلوب خلال تصريحات له لصحيفة “ليفربول إيكو”، “إن هناك أكثر من خمسة أو ستة مواقف كانت تطالب فيها الجماهير، بأن يمرر اللاعب الدولي محمد صلاح الكرة إلى زملائه السنغالي ساديو ماني، ولكنه سدد وسجل”، وأكد مدرب نادي ليفربول البريطاني أن هناك حرية تامة يتمتع بها اللاعب على أرضية الملعب الرياضي، في أن يقوم بتمرير الكرة، أو يراوغ أو يقوم بالتسديد مباشرة، والجميع لديهم مطلق الحرية في اتخاذ القرار المناسب سواء بتمرير الكرة أو عدم تمريرها.

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واستطرد يورجن كلوب حديثه، “الأمر ليس تجاهلاً من اللاعب الدولي صلاح لزميله ساديو ماني، قد يفقد اللاعب الكرة أو يسددها بدون إتقان، فهناك بعض الأوقات لا يرى زميله من أجل التمرير له، حيث أن الموقف يحدد ما يجب على المهاجم فعله، سواء بتمرير الكرة، أو التسديد، الأمر انتهى، وخلال أسبوع من الآن، لن يكون هناك حديث عن هذا الأمر مرة ثانية”.

وقد شهدت الدقائق الأخيرة من مباراة نادي ليفربول، و نادي بيرنلي التي أقيمت يوم السبت السابق، أحداث تعد ساخنة، من ضمن تلك الأحداث إحدى الهجمات الواعدة، حيث رفض اللاعب الدولي محمد صلاح تمرير الكرة لزميله ساديو ماني، الذي كان بوضع أفضل منه داخل منطقة الجزاء، وعوضاً عن ذلك، اختار اللاعب محمد صلاح الحل الفردي، وهو ما أغضب اللاعب السنغالي، خصوصاً، وأن الهجمة لم تسفر عن هدف.

بعد تلك الهجمة مباشرة، قرر المدرب يورجن كلوب استبدال اللاعب ساديو ماني، وهو ما أدى لانفعال ماني، حيث خرج من الملعب غاضباً و ملوحاً بيده، اعتراضا من اللاعب ساديو ماني على ما فسره بأنه “أنانية من اللاعب محمد صلاح” الذي رفض تمرير الكرة له.

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