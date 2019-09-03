“أمير ليس مرتزقة”.. مرتضى منصور يشن هجوم لاذع على عبدالحفيظ

3 سبتمبر، 2019
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"أمير ليس مرتزقة".. مرتضى منصور يشن هجوم لاذع على عبدالحفيظ
"أمير ليس مرتزقة".. مرتضى منصور يشن هجوم لاذع على عبدالحفيظ
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شنّ رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، هجوم عنيف على مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبدالحفيظ، بعد سخرية الأخير من التصريحات التي أطلقها المشرف العام على فريق الكرة في نادي الزمالك أمير مرتضى منصور.

وقد أعلن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور مهاجماً سيد عبدالحفيظ عبر قناة “الحدث اليوم” خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، “أحذرك من أنصاري، قد يعتدون عليك بالضرب، ويختطفونك من قلب النادي الأهلي، لا تتحدث عن أسيادك أو أولادي مجددًا”.

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وأتم رئيس نادي الزمالك حديثه، “أمير مرتضى منصور لا يتقاضى راتبه من الأهلي مثلك يا مرتزق، حيث يصرف أمواله من جيبه الخاص متطوعاً وحباً في نادي الزمالك، وأطالب رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب بوقف سيد عبدالحفيظ عند حده”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن أمير مرتضى منصور قد صرح عبر قناة “الحدث اليوم” تعليقاً على تعيين الأهلي لـ “رينيه فايلر” كمدرب لفريق كرة القدم، “نتمنى أن يعود النادي الأهلي لسابق مستواه”، وأكد أن نادي الزمالك قد رفض التعاقد مع المدرب السويسري.

ليرد سيد عبدالحفيظ على التصريحات التي أعلنها أمير مرتضى منصور عبر قناة “الأهلي” ضاحكاً، “أحدهم قال “أتمنى الأهلي يرجع لسابق مستواه”، فكرني بالمسرحية، والراجل اللي بيقول “شيلوه من فوقي لأموته”، في إشارة من سيد عبدالحفيظ إلى تفوق النادي الأهلي على نادي الزمالك مؤخراً.

يُذكر أن النادي الأهلي قد حصد على لقب الدوري المصري “2018/ 2019″، للمرة الـ 41 في تاريخه بفارق 8 نقاط عن نادي الزمالك صاحب المركز الـ 2.

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