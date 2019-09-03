المفاجأة المدوية من ليفربول.. صلاح للبيع من أجل نجمين

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يستعد نادي ليفربول البريطاني إلى إطلاق مفاجأة مدوية لأنصاره بقرار غير متوقع، حيث تناولت بعض المصادر الإعلامية الحديث عن إمكانية تكرار سيناريو عام 2018، حين باع نادي ليفربول أحد أفضل نجومه، حيث باع النادي نجمه البرازيلي، فيليبي كوتينيو، البالغ من العمر 27 عاماً إلى نادي برشلونة في مقابل 120 مليون يورو، بالإضافة إلى ما يقرب من 40 مليون كحوافز.

وقد أعلنت الصحيفة البريطانية “ميرور”، إن نادي ليفربول البريطاني، يستعد لاتخاذ الخطوة نفسها، حيث يدرس النادي فكرة بيع اللاعب الدولي المصري محمد صلاح خلال الفترة القادمة.

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وتابعت الصحيفة البريطانية، في حال أن تمت الموافقة على مقترح بيع اللاعب الدولي محمد صلاح، فإن قيمة بيع نجم نادي ليفربول الضخمة سوف تمكن الفريق البريطاني من شراء نجمين آخرين على الأقل من 3 نجوم، منهم كيليان مبابي، لاعب نادي باريس سان جيرمان، ولاعب نادي بروسيا دورتموند جودان سانشو، واللاعب كاي هافرتز من نادي باير ليفركوزن.

وأضافت الصحفية خلال الوقت الراهن قد يكون مناسباً جداًّ بيع النجم المصري الدولي في مقابل شراء لاعبين، أو شراء ثلاثة لاعبين من النجوم الشابة الساطعة بأوروبا.

وقد اندلعت “أزمة مكتومة” داخل صفوف نادي ليفربول خلال الأيام القليلة السابقة بعد اعتراضات صاخبة من اللاعب السنغالي “ساديو ماني”، بسبب عدم تمرير الكرة من قبل اللاعب الدولي محمد صلاح، إلا أن المدير الفني يورجن كلوب قد هون عليه الأمر، وأكد أن تلك المسألة تبقى متعلقة بتقدير اللاعبين على أرض الملعب.

ويدعم مايكل إدواردز المدير الرياضي لنادي ليفربول، مقترح بيع اللاعب الدولي محمد صلاح، حيث أعلن إنه يجب على الفريق الاستفادة من اللاعب محمد صلاح خلال الصيف القادم من أجل العمل على تعزيز الفريق بشكل أحسن وأكبر.

وقد ربطت تقارير سابقة اسم اللاعب الدولي محمد صلاح بنادي برشلونة، ونادي ريال مدريد الإسبانيين، إلا أن الصفقة الرياضية لم تتم بعد، وهو ما يعني أن الناديين قد يستهدفان اللاعب الدولي محمد صلاح مجدداً.

وكانت إدارة نادي ليفربول البريطاني قد استفادت من صفقة كوتينيو من أجل التعاقد مع اللاعب فيرجيل فان ديك، وأليسون، وهما لاعبان قد ساهما بشكل كبير بتتويج الفريق الأحمر بلقب دوري أبطال أوروبا، والصراع إلى آخر رمق على لقب “البريميرليج” خلال الموسم السابق.

يشار هنا إلى أن اللاعب الدولي محمد صلاح قد وقع، خلال العام السابق، على عقد طويل الأمد، يفترض أن يستمر هذا العقد في نادي ليفربول حتى عام 2023.

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