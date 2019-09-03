تركي آل الشيخ يسخر من تواجد طه إسماعيل في لجنة التخطيط بالأهلي

3 سبتمبر، 2019
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تركي آل الشيخ
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حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية على السخرية من تواجد الكابتن طه إسماعيل في لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، وذلك على هامش حديث الأخير أثناء المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم المدرب السويسري رينيه فايلر يوم أمس الإثنين.

وكان الشيخ طه إسماعيل قد تحدث يوم أمس الإثنين عن ضرورة تآني جماهير القلعة الحمراء في الحكم على المدير الفني الجديد للمارد الأحمر “رينيه فايلر”، مما جعل المستشار تركي آل الشيخ يُعلق عليه بشكل ساخر.

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وكتب المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك التالي: “اقتنعت جداً بالكلام، خصوصاً أنه من شخص تجاوز ال80 في عمره، ربنا يحفظه، بيعطينا عصارة الخبرة، عموماً ياريت أيضاً يكون نفس المبدأ مطبق في لجنة الاختيار، لكي يتواكب أعمارهم مع الهدف”.

وأضاف: “كنت أتمنى أرى سباليتي لو كان صحيحاً موافقته، علماً بأنه طلب مني راتب 6 مليون يورو، وهو الراتب الذي كان يحصل عليه بالحوافز مع إنتر، عندما تفاوضت معه في فترة قريبة لإحدى المشاريع الرياضية لي”.

وأكمل: “لكن هذا لا يمنع أن السويسري مدرب محترم رغم بقائه عاطل لفترة طويلة، وأعتقد أنه طور نفسه فيها، فأنا أعرفه جيداً، عُرض علي عندما كنت مسؤول عن الرياضة في بلدي لتدريب نادي الشباب، فضل مسؤولو الشباب وقتها التعاقد مع اسم كبير، وقتها كان سعره مليون و300 ألف يورو بالطاقم التدريبي، ما شاء الله المدربين بيزيد سعرهم كل ما قعدو في البيت زيادة”.

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