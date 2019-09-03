موعد مباريات نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس 2019 .. بوكا جونيورز وريفر بليت

3 سبتمبر، 2019
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بوكا جونيورز ضد ريفر بليت
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يترقب عشاق كرة القدم اللاتينية في كل مكان حول العالم موعد مباراتي الدور نصف النهائي للنسخة الحالية من مسابقة كوبا ليبرتادوريس 2019، بعدما انتهت في الأيام الماضية جميع مباريات الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن الدور نصف النهائي من مسابقة كوبا ليبرتادوريس العام الحالي سوف يحمل إثارة لا مثيل لها على الإطلاق، نظراً إلى الصدامات الكلاسيكية سواء في المواجهة الأولى التي سوف تجمع بين الغريمين بوكا جونيورز وريفر بليت في السوبر كلاسيكو الأرجنتيني، أو حتى في المواجهة الثانية التي سوف تجمع بين غريميو وفلامينغو من البرازيل.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم أولاً في هذا المقال نتائج مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة كوبا ليبرتادوريس 2019، ثم موعد مباريات نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس 2019 م.

وإليكم الآن أولاً نتائج ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس 2019 م:

  • غريميو 1/0 بالميراس البرازيلي، ذهاب الدور ربع النهائي.
  • ليجا دي كيتو الإكوادوري 3/0 بوكا جونيورز.
  • فلامينغو 0/2 إنترناسيونال البرازيلي.
  • ريفر بليت 0/2 سيرو بورتينو من باراغواي.
  • بالميراس 2/1 غريميو، إياب الدور ربع النهائي.
  • بوكا جونيورز 0/0 ليجا دي كيتو.
  • إنترناسيونال 1/1 فلامينغو.
  • سيرو بورتينو 1/1 ريفر بليت.

والآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس 2019 م:

  • ريفر بليت / فريق بوكا جونيورز، ذهاب الدور نصف النهائي، 2 أكتوبر 2019، الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة.
  • غريميو / فلامينغو، ذهاب الدور نصف النهائي 3 أكتوبر 2019، الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة.
  • بوكا جونيورز / ريفر بليت، إياب الدور نصف النهائي، 23 أكتوبر 2019، الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة.
  • فلامينغو / غريميو، إياب الدور نصف النهائي، 24 أكتوبر 2019، الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة.

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