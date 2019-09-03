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يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية موعد انطلاقة مباريات دور المجموعات نسخة الموسم الحالي 2019 / 2020 من مسابقة الدوري الأوروبي، بعدما أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مراسم قرعة دور المجموعات في الأيام الماضية بإمارة موناكو على أرض دولة فرنسا.

ويُشارك في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الأوروبي العديد من الأندية صاحبة التاريخ العريق في عالم كرة القدم، مثل مانشستر يونايتد وأرسنال من إنجلترا، إضافة إلى إشبيلية وإسبانيول من إسبانيا، وأيضاً روما ولاتسيو من إيطاليا.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال أولاً النتائج التي أسفرت عنها مراسم قرعة دور المجموعات، إضافة إلى مواعيد مباريات دور مجموعات الدوري الأوروبي 2019 / 2020 م.

وإليكم الآن أولاً نتائج قرعة دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي 2019 / 2020 م:

المجموعة الأولى: إشبيلية الإسباني / أبويل نيقوسيا القبرصي / كاراباخ من أذربيجان / دوديلانج من لوكسمبورج.

المجموعة الثانية: لوغانو السويسري / مالمو السويدي / كوبنهاجن الدنماركي / دينامو كييف الأوكراني.

المجموعة الثالثة: طرابزون سبور التركي / خيتافي الإسباني / كراسنودار الروسي / بازل السويسري.

المجموعة الرابعة: لاسك النمساوي / روزنبورغ النرويجي / أيندهوفن البرتغالي / سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

المجموعة الخامسة: كلوج الروماني / رين الفرنسي / سيلتك الاسكتلندي / لاتسيو الإيطالي.

المجموعة السادسة: فيتوريا البرتغالي / ستاندر لياج البلجيكي / آينتراخت فرانكفورت الألماني / أرسنال الإنجليزي.

المجموعة السابعة: رينجرز الاسكتلندي / فينورد الهولندي / يونج بويز السويسري / بورتو البرتغالي.

المجموعة الثامنة: فيري المجري / إسبانيول الإسباني / لودوغوريتس البلغاري / سيسكا موسكو الروسي.

المجموعة التاسعة: أليكساندريا الأوكراني / سانت إيتيان الفرنسي / خينت البلجيكي / فولفسبورج الألماني.

المجموعة العاشرة: فولف النمساوي / إِسطنبول باشاكشهيِر التركي / بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

المجموعة الحادية عشر: سلوفان براتيسلافا التشيكي / ولفرهامبتون الإنجليزي / سبورتينغ براغا البرتغالي / بشكتاش التركي.

المجموعة الثانية عشر: الكمار الهولندي / بارتيزان بلغراد الصربي / أستانا من كازاخستان / مانشستر يونايتد الإنجليزي.

والآن سوف نستعرض لكم مواعيد مباريات دور مجموعات الدوري الأوروبي 2019 / 2020 م وتحديداً أبرز المباريات للأندية الكبيرة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

الجولة الأولى: كاراباخ / إشبيلية، الخميس 19 سبتمبر 2019، الساعة 18:55 مساءً.

خيتافي / طرابزون سبور، الساعة 18:55 مساءً.

أيندهوفن / سبورتينغ لشبونة، الساعة 18:55 مساءً.

رين / سيلتك، الساعة 18:55 مساءً.

كلوج / لاتسيو، الساعة 18:55 مساءً.

آينتراخت فرانكفورت / أرسنال، الساعة 18:55 مساءً.

روما / إِسطنبول باشاكشهيِر، الساعة 21:00 مساءً.

ولفرهامبتون / سبورتينغ براغا، الساعة 21:00 مساءً.

مانشستر يونايتد / أستانا، الساعة 21:00 مساءً.

بورتو / يونج بويز، الساعة 21:00 مساءً.

رينجرز / فينورد، الساعة 21:00 مساءً.

إسبانيول / فيري، الساعة 21:00 مساءً.

الجولة الثانية: يونج بويز / رينجرز، الخميس 3 أكتوبر 2019، الساعة 18:55 مساءً.

فينورد / بورتو، الساعة 18:55 مساءً.

سانت إيتيان / فولفسبورج، الساعة 18:55 مساءً.

سيسكا موسكو / إسبانيول، الساعة 18:55 مساءً.

بشكتاش / ولفرهامبتون، الساعة 18:55 مساءً.

الكمار / مانشستر يونايتد، الساعة 18:55 مساءً.

لاتسيو / رين، الساعة 21:00 مساءً.

أرسنال / ستاندر لياج، الساعة 21:00 مساءً.

إشبيلية / أبويل نيقوسيا، الساعة 21:00 مساءً.

طرابزون سبور / بازل، الساعة 21:00 مساءً.

كراسنودار / خيتافي، الساعة 21:00 مساءً.

الجولة الثالثة: بورتو / رينجرز، الخميس 24 أكتوبر 2019، الساعة 18:55 مساءً.

يونج بويز / فينورد، الساعة 18:55 مساءً.

روما / بوروسيا مونشنغلادباخ، ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، الساعة 18:55 مساءً.

بشكتاش / سبورتينغ براغا، الساعة 18:55 مساءً.

بارتيزان بلغراد / مانشستر يونايتد، الساعة 18:55 مساءً.

سيلتك / لاتسيو، الساعة 21:00 مساءً.

أرسنال / فيتوريا غيماريش، الساعة 21:00 مساءً.

دينامو كييف / كوبنهاجن، الساعة 21:00 مساءً.

خيتافي / بازل، الساعة 21:00 مساءً.

طرابزون سبور / كراسنودار، الساعة 21:00 مساءً.

الجولة الرابعة: فيتوريا غيماريش / أرسنال، الأربعاء 6 نوفمبر 2019، الساعة 17:50 مساءً.

لاتسيو / سيلتك، الخميس 7 نوفمبر 2019، الساعة 19:55 مساءً.

كوبنهاجن / دينامو كييف، الساعة 19:55 مساءً.

بازل / خيتافي، الساعة 19:55 مساءً.

فينورد / يونج بويز، الساعة 22:00 مساءً.

رينجرز / بورتو، الساعة 22:00 مساءً.

بوروسيا مونشنغلادباخ / روما، ملعب بوروسيا بارك، الساعة 22:00 مساءً.

سبورتينغ براغا / بشكتاش، الساعة 22:00 مساءً.

مانشستر يونايتد / بارتيزان بلغراد، ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر، الساعة 22:00 مساءً.

الجولة الخامسة: كراسنودار / بازل، الخميس 28 نوفمبر 2019، الساعة 17:50 مساءً.

طرابزون سبور / خيتافي، الساعة 17:50 مساءً.

أستانا / مانشستر يونايتد، الساعة 17:50 مساءً.

يونج بويز / بورتو، الساعة 19:55 مساءً.

فينورد / رينجرز، الساعة 19:55 مساءً.

إِسطنبول باشاكشهيِر / روما، الساعة 19:55 مساءً.

سبورتينغ براغا / ولفرهامبتون، الساعة 19:55 مساءً.

الكمار / بارتيزان بلغراد، الساعة 19:55 مساءً.

لاتسيو / كلوج، الساعة 22:00 مساءً.

سيلتك / رين، الساعة 22:00 مساءً.

أرسنال / آينتراخت فرانكفورت، الساعة 22:00 مساءً.

إشبيلية / كاراباخ، الساعة 22:00 مساءً.

سبورتينغ لشبونة / أيندهوفن، الساعة 22:00 مساءً.

الجولة السادسة: رين / لاتسيو، الخميس 12 ديسمبر 2019، الساعة 19:55 مساءً.

كلوج / سيلتك، الساعة 19:55 مساءً.

آينتراخت فرانكفورت / فيتوريا غيماريش، الساعة 19:55 مساءً.

ستاندر لياج / أرسنال، الساعة 19:55 مساءً.

أبويل نيقوسيا / إشبيلية، الساعة 19:55 مساءً.

كاراباخ / دوديلانج، الساعة 19:55 مساءً.

دينامو كييف / لوغانو، الساعة 19:55 مساءً.

كوبنهاجن / مالمو، الساعة 19:55 مساءً.

بازل / طرابزون سبور، الساعة 19:55 مساءً.

خيتافي / كراسنودار، الساعة 19:55 مساءً.

أيندهوفن / روزنبورغ، الساعة 19:55 مساءً.

لاسك / سبورتينغ لشبونة، الساعة 19:55 مساءً.

بورتو / فينورد، الساعة 22:00 مساءً.

رينجرز / يونج بويز، الساعة 22:00 مساءً.

فولفسبورج / سانت إيتيان، الساعة 22:00 مساءً.

خينت / أليكساندريا، الساعة 22:00 مساءً.

لودوجوريتس / فيري، الساعة 22:00 مساءً.

إسبانيول / سيسكا موسكو، الساعة 22:00 مساءً.

روما / فولف، الساعة 22:00 مساءً.

بوروسيا مونشنغلادباخ / إِسطنبول باشاكشهيِر، الساعة 22:00 مساءً.

ولفرهامبتون / بشكتاش، الساعة 22:00 مساءً.

سلوفان براتيسلافا / سبورتينغ براغا، الساعة 22:00 مساءً.

مانشستر يونايتد / الكمار، ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر بإنجلترا، الساعة 22:00 مساءً.

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