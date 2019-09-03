بالفيديو.. “فيفا” يزيح الستار عن الشعار الرسمي لمونديال 2022

Advertisements

اتجهت أنظار العالم منذ قليل صوب العاصمة القطرية الدوحة، لمتابعة الحفل الذي أقيم للإعلان عن الشعار الرسمي لمونديال 2022 المقرر إقامته بقطر.

وخلال الحفل تم إزاحة الستار لمتابعة خطوة جديدة ومهمة على طريق الاستعداد لبطولة كأس العالم لكرة القدم «قطر 2022»، حيث أنه في تمام الساعة الثامنة واثنتين وعشرين دقيقة مساء بتوقيت الدوحة، تم إطلاق الشعار الرسمي للبطولة من خلال حملة رقمية على مستوى العالم، وخلال الحفل الذي بثته قناة بي إن سبورت الرياضية تم عرض الشعار على واجهات معالم بارزة في قطر و23 دولة حول العالم، هذا إلى جانب عرضه على شاشات عملاقة في عدد من العواصم العالمية بشكل متزامن.

Advertisements

ويعد خطوة إطلاق شعار البطولة هي من أهم المحطات لدى كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، في الطريق نحو تنظيم المونديال الأول في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

الكشف عن شعار كأس العالم 2022

فكرة شعار كأس العالم 2022

وتعتبر فكرة شعار مونديال قطر 2022 مستوحاه من الشال الصوفي التقليدي الذي يرتديه الناس حول العالم وفي المنطقة العربية والخليج على وجه التحديد بأشكال وتصاميم متعددة خلال فصل الشتاء.

ويتزين الشال الصوفي في قطر بزخارف مستوحاة من النقوش الشرقية العربية والآسيوية والتي ترمز لخصوصية المونديال الأول في العالم العربي والثاني في آسيا.

ويٌظهر شعار بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر ٢٠٢٢، ثراء الثقافة العربية، كما يمثل الرؤية الكامنة خلف أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الوطن العربي.

ماذا قال الـ” فيفا” عن شعار مونديال قطر 2022

ومن جانبه كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن الشعار الخاص بكأس العالم 2022 الذي من المقرر أن يقام في قطر، والذي ظهر شكله قريبًا من الرقم 8 في إشارة إلى ملاعب البطولة.

ونشر الاتحاد الدولي عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، إن الشعار جاء للإشارة إلى الملاعب المميزة التي ستستضيفها البطولة، إلى جانب عناصر تعبر عن الثقافة العربية والإقليمية.

وأصدر الفيفا بيان أوضح فيه أن الشعار الذي ضم منحنيات تموجية للكثبان الصحراوية، بالإضافة إلى استلهام الشكل الرئيسي للشال الصوف التقليدي، في إشارة إلى فصل الشتاء الذي ستقام به البطولة.

جدير بالذكر أن بطولة كأس العالم 2022 هو أول بطولة تقام في فصل الشتاء، مما أدى استلهام شال الصوف في الشعار، لتجسيد الفكرة، مع وضع الرقم 8 في شكل علامة “ما لا نهاية” مما يعكس الطبيعة المترابطة للحدث.

وكانت اللجنة العليا قد ذكرت فيما قبل، أن اليوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر، سوف يشهد الكشف عن شعار مونديال قطر 2022، بعرضه على واجھات أبنية ومعالم رئیسیة في كل من العاصمة القطرية الدوحة (المسرح الروماني بكتارا، ومبنى الأرشيف الوطني بمشيرب، وبرج الدوحة بالخليج الغربي، وبرج الشعلة بأسباير، ومبنى وزارة الداخلية، وفندق الشيراتون، وقلعة الزبارة)، والكویت (أبراج الكویت)، ومسقط (دار الأوبرا)، وبیروت (صخرة الروشة)، وعمان (فندق الرویال)، والجزائر (دار الأوبرا)، وتونس (مدینة الحمامات)، والرباط (كورنیش الرباط)، والعراق (برج بغداد، ساحة التحریر).

رسمياً .. يسرنا الكشف عن الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™#الوعد٢٠٢٢ pic.twitter.com/6JKArF36KV — Road to 2022 (@roadto2022) ٣ سبتمبر ٢٠١٩