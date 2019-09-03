الاتحاد التونسي يحسم الجدل بشأن مشاركة النقاز وساسي مع الزمالك في نهائي كأس مصر

3 سبتمبر، 2019
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لاعبون مهدد الزمالك بفقدانهم بعد استئناف الدوري
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بعد انتشار العديد من التقارير حول رفض مشاركة لاعبي الزمالك مع فريقهما، أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن الموافقة رسميا على بقاء الثنائى فرجانى ساسى وحمدى النقاز مع فريق الزمالك والمشاركة فى نهائى كأس مصر يوم الأحد المقبل أمام بيراميدز.

وتمت الاستجابة لطلب ادارة نادى الزمالك بمنح الثنائى الدولى فرجانى ساسى وحمدى النقاز ترخيصا استثنائيا للبقاء مع ناديهما فى مصر لخوض لقاء الدور النهائى لكأس مصر، وجاء ذلك بعد التشاور مع الاطار الفنى للمنتخب حسبما كشف الاتحاد التونسى فى بيان رسمي.

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وسيواجه منتخب تونس، منتخبى موريتانيا وكوت ديفوار ودياً يومى 6 و10 سبتمبر الحالى.

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