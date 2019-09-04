اللي عايزه ربنا هيكون: كهربا يعلق على انتقاله إلى الأهلي في يناير ويوجه الشكر لجمهور الأهلي

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علق لاعب أفيس البرتغالي الحالي ولاعب الزمالك السابق محمود عبد المنعم كهربا، على نيته للانضمام لصفوف النادي الأهلي في انتقالات يناير القادمة.

وعند سؤاله عن انتقاله للقلعة الحمراء في يناير، قال كهربا، في تصريحات تلفزيونية ضاحكًا: “اللى ربنا عاوزه هيكون”.

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ووجه كهربا الشكر لجماهير النادي الأهلي قائلًا: “علي الرغم أنني لم أقدم لجماهير الأهلي شيء إلى أني أشكرهم على الدعم الذى يقدمونه لى طوال الفترة الماضية”.

يذكر أن كهربا تعاقد مع نادي أفيس البرتغالى لمدة موسمين بعد هروبه من نادى الزمالك، وعقب الكثير من لمشادات بينه وبين رئيس النادي “الأبيض”، ليهرب من النادي، ويلجأ للفيفا من أجل الحصول على بطاقة مؤقتة للهروب من القلعة البيضاء.

وحاول “كهربا” أن يوجه رسالة إلى الجماهير و مسؤولي القلعة البيضاء بأنه انتصر في معركته مع رئيس الزمالك عندما حصل على البطاقة الدولية المؤقتة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، كاتبا عبر صفحته على “فيس بوك” : ” الوووو…علي صوتك بتقول ايه! البطاقة الدولية وصلت.. الحمدلله كثيرا اليوم استلمت بطاقتي الدولية و كلي ثقة بأن الله لا يضيع اجر من احسن عملا ..

ان شاء الله سوف اشارك في اول مبارة يوم الجمعة …انتظروني في فيديو علي قناتي علي اليوتيوب اوضح كل الاحداث و التفاصيل التي حدثت الفترة الماضية”.