مرتضى منصور يُهدد “كهربا” بعد أنباء اقتراب الأخير من الأهلي

4 سبتمبر، 2019
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مرتضى منصور
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حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على توجيه تهديد واضح وصريح إلى النجم المصري محمود عبد المنعم كهربا في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الثلاثاء، بعد انتشار أنباء اقترب الأخير من التعاقد رسمياً مع النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وهدد المستشار مرتضى منصور النجم محمود عبد المنعم كهربا خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “المحور” في برنامج “الزمالك اليوم” قائلاً: “لم نفسك يا كهربا أنت وأبوك، حصلت على كل مستحقاتك المالية من نادي الزمالك، لو أنت راجل انضم إلى الأهلي”.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً، أضاف المستشار مرتضى منصور: “احترم نفسك يا مهيب بسبب استضافتك للولد العاق كهربا، يكفي استفزازاً لجماهير نادي الزمالك، أصدقائي من المملكة العربية السعودية هم من تركوك تعمل بالقناة التي تتواجد بها حالياً”.

يُذكر أن النجم المصري محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادي ديبورتيفو آفيس البرتغالي قد أكد خلال تصريحات تليفزيونية مساء يوم أمس الثلاثاء حقيقة الأخبار الواردة في الأيام الماضية حول إمكانية انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي القادم.

وكان “كهربا” قد رفض فكرة البقاء بالإكراه مع نادي الزمالك في الصيف الحالي، مما جعله يتجه للتعاقد مع نادي ديبورتيفو آفيس دون موافقة مجلس إدارة القلعة البيضاء، وبالتالي هدد مجلس الإدارة اللاعب باللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل إيقافه نظراً لكونه لا يزال يرتبط بعقد مع النادي، إلا أن اللاعب فاجأ الجميع بعدما أعلن عن حصوله على البطاقة الدولية المؤقتة للفيفا للمشاركة مع ناديه الجديد مؤخراً.

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