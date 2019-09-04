علي معلول يحسم الجدل بخصوص مستقبله مع الأهلي

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حسم النجم التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مستقبله مع المارد الأحمر الفترة المقبلة، بعدما ترددت العديد من الأنباء في مختلف وسائل الإعلام المصرية مؤخراً حول اقتراب رحيله عن جدران القلعة الحمراء.

وأكد علي معلول خلال تصريحات له لإحدى الصحف التونسية أن كل الأنباء التي وردت في الآونة الأخيرة حول اقتراب رحيله عن صفوف النادي الأهلي، هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً، أشار إلى أنه يشعر بسعادة كبيرة في الوقت الحالي وطيلة الفترة الماضية بتواجده مع النادي الأهلي، نظراً لكونه يتواجد مع أكبر نادي في قارة إفريقيا من خلال التتويج بألقاب كل المسابقات في القارة أكثر من أي نادي آخر.

وشدد “معلول” في حديثه على أن علاقته مع جماهير القلعة الحمراء ممتازة للغاية، مما يجعله لا يُفكر نهائياً في مغادرة صفوف المارد الأحمر لأي سبب من الأسباب في المرحلة القادمة، وخاصة في ظل رغبته في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وعن المدير الفني السويسري الجديد لفريق الأهلي “رينيه فايلر”، أكد النجم علي معلول أنه لا يشعر على الإطلاق تجاه المدرب الجديد، نظراً إلى كثرة المشاكل التي حدثت في فترة سابقة بين المدرب وبين اللاعب التونسي حمدي الحربي في نادي أندرلخت البلجيكي، متمنياً في الوقت ذاته أن يكون على قدر المسؤولية أمام النادي وجماهيره.

يُذكر أن علي معلول يتواجد حالياً في معسكر منتخب بلاده تونس خلال فترة التوقف الدولي الجارية، بعدما كان مستعبداً من صفوف نسور قرطاج مؤخراً بناءً على رغبة المدرب الفرنسي آلان جيريس الذي تم إقالته من منصب المدير الفني للمنتخب التونسي منذ أسبوع تقريباً.

وقام الاتحاد التونسي لكرة القدم بتعيين المدرب التونسي “منذر الكبير” في منصب المدير الفني في الأيام القليلة الماضية، ليقوم الأخير بدوره باستدعاء “معلول” إلى قائمة نسور قرطاج مرة أخرى في ظل الخبرة الكبيرة التي يمتلكها اللاعب في عالم كرة القدم.

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