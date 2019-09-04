الكاف يكشف رسمياً عن هوية حكم مباراة الأهلي وكانو سبورت بدوري الأبطال

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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشكل رسمي عن هوية حكم مباراة الأهلي وكانو سبورت، والتي سوف تجمع بين الطرفين ذهاباً وإياباً خلال شهر سبتمبر الجاري من العام الحالي 2019، ضمن مباريات دور ال32 في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م.

وأكد “الكاف” أن مباراة الذهاب بين الأهلي وكانو سبورت سوف يُديرها طاقم تحكيم من دولة غينيا، وذلك بقيادة أحمد سيكو توري “حكم رئيسي”، وصديقي سي دي بي “حكم راية”، وممادي تيري “حكم راية”، وجاكوب كامارا “حكم رابع”.

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ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب بين فريق الأهلي وبين مضيفه فريق كانو سبورت من دولة غينيا الاستوائية في يوم 14 سبتمبر 2019 على أرض دولة غينيا الاستوائية.

كما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أيضاً عن إسناد إدارة مباراة الإياب بين الأهلي وكانو سبورت إلى طاقم تحكيم من دولة بوتسوانا، وذلك بقيادة جوشوا بوندو “حكم رئيسي”، وميشاك ميدوبي “حكم راية”، وموجوموتسي موراكيلي “حكم راية”، وتشيبو موكاني “حكم رابع”.

ومن المنتظر أن يقوم النادي الأهلي بتحديد موعد مباراة الإياب مع ضيفه فريق كانو سبورت، علماً بأن اللقاء سوف يُقام في نهاية الشهر الحالي وتحديداً في إحدى أيام 27 أو 28 أو 29 من عمر الشهر، على أن يتم الكشف عن ملعب المباراة في وقت لاحق.

يُذكر أن المارد الأحمر كان قد نجح في عبور محطة دور ال64 من النسخة الحالية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا بسهولة بالغة، بعدما أقصى فريق اطلع برة من دولة جنوب السودان إثر الفوز عليه ذهاباً بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ومن ثم تكرار الفوز عليه إياباً ولكن بنتيجة تسعة أهداف مقابل لا شيء.

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