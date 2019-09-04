خالد بيبو يكشف سبب فشل الأهلي في التعاقد مع المدرب “سباليتي”

Advertisements

كشف نجم النادي الأهلي سابقاً “خالد بيبو” عضو لجنة التخطيط في قطاع الكرة حالياً عن السبب الرئيسي وراء فشل مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب في التعاقد مع المدرب الإيطالي المخضرم “لوتشيانو سباليتي” في الأيام الماضية.

وأكد خالد بيبو خلال تصريحات تليفزيونية له في برنامج “اللعيِب” المذاع عبر شاشة قناة “إم بي سي مصر”، أن السبب الرئيسي وراء فشل المفاوضات مع المدرب سباليتي هو الكابتن طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً، أشار إلى أن بعض الأمور التعاقدية التي يُسأل عنها الكابتن طه إسماعيل هي من كانت السبب في تعطل المفاوضات معه المدرب الإيطالي، موضحاً في الوقت ذاته أن ارتفاع قيمة الراتب الشهري الذي كان يرغب “سباليتي” في الحصول عليه لم تكن تُمثل أي مشكلة تماماً أمام مجلس إدارة النادي الأهلي.

وشدد “بيبو” في حديثه على أن الكابتن محمود الخطيب لم يضع رقماً معيناً بخصوص الراتب الذي سوف يحصل عليه المدير الفني الجديد لفريق الأهلي قبل التعاقد مع المدرب السويسري رينيه فايلر.

وعن أولى طلبات المدرب السويسري “فايلر” قبل إتمام تعاقده مع المارد الأحمر، أكد خالد بيبو أن المدرب السويسري كان يرغب في التعاقد مع مدرب حراس مرمى جديد من اختياره، وهو الأمر الذي وافق عليه مجلس الإدارة دون أي تفكير على الإطلاق.

على صعيد متصل، أوضح نجم النادي الأهلي السابق حقيقة رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع المدير الفني الحالي لفريق الزمالك “ميتشو” في الفترة الماضية، حيث أشار إلى أنه لا يعلم تماماً إذا كان المدرب الصربي من ضمن الذين تواجدوا على طاولة مجلس إدارة النادي الأهلي في الآونة الأخيرة.

وفي ختام تصريحاته، شدد النجم السابق خالد بيبو على أن جماهير القلعة الحمراء يجب عليها أن تُساند النجم المغربي وليد أزارو في المرحلة القادمة، وخاصة في ظل المجهود الكبير الذي يبذله اللاعب خلال التدريبات من أجل استعادة مستواه المعهود.

إقرأ أيضاً: الكاف يكشف رسمياً هوية حكم مباراة الأهلي وكانو سبورت بدوري الأبطال