الخطوة الأولى: ماذا طلب “رينيه فايلر” من لاعبي الأهلي في مرانه الثاني

4 سبتمبر، 2019
165
رينيه فايلر
Advertisements

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء يوم أمس الثلاثاء المران الجماعي الثاني تحت قيادة المدير الفني السويسري الجديد “رينيه فايلر”، بعدما تم التعاقد بشكل رسمي مع الأخير منذ يومين وتقديمه لوسائل الإعلام وجماهير القلعة الحمراء.

وقام المدرب السويسري “فايلر” بإيقاف مران يوم أمس الثلاثاء في أكثر من مناسبة أثناء خوض اللاعبين تقسيمة في مساحة صغيرة، بسبب رغبته في إصلاح الأخطاء التي ظهرت بشكل واضح على لاعبي المارد الأحمر أثناء تمرير الكرة فيما بينهم، إضافة إلى تحرك كل لاعب سواء قبل أو بعد عملية التمرير.

Advertisements

ويأمل المدير الفني رينيه فايلر في إيصال فكره التدريبي بأسرع صورة ممكنة إلى أذهان لاعبي فريق الأهلي خلال الأيام القادمة، حتى يكون الفريق جاهزاً لخوض كافة التحديات الصعبة في الموسم الحالي، علماً بأن المارد الأحمر يجد نفسه مُطالباً بضرورة التتويج بكلاً من لقبي الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض المدرب السويسري أولى مبارياته الرسمية مع فريق الأهلي يوم 14 سبتمبر القادم، وذلك حينما ينزل ضيفاً على فريق كانو سبورت من دولة غينيا الاستوائية، ضمن مباراة الذهاب في إطار دور ال32 في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م.

يُذكر أن “فايلر” قد شدد خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه منذ يومين، أن هدفه الرئيسي المرحلة القادمة هو إعادة المارد الأحمر للصعود على منصة التتويج مرة أخرى في مسابقة دوري الأبطال بعد غيابه عنها منذ عام 2013 حينما فاز بلقبه الثامن.

إقرأ أيضاً: خالد بيبو يكشف سبب فشل الأهلي في التعاقد مع المدرب “سباليتي”

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

4 سبتمبر، 2019
167

خالد بيبو يكشف سبب فشل الأهلي في التعاقد مع المدرب “سباليتي”

4 سبتمبر، 2019
167

الكاف يكشف رسمياً عن هوية حكم مباراة الأهلي وكانو سبورت بدوري الأبطال

4 سبتمبر، 2019
167

علي معلول يحسم الجدل بخصوص مستقبله مع الأهلي

4 سبتمبر، 2019
172

مرتضى منصور يُهدد “كهربا” بعد أنباء اقتراب الأخير من الأهلي

4 سبتمبر، 2019
171

اللي عايزه ربنا هيكون: كهربا يعلق على انتقاله إلى الأهلي في يناير ويوجه الشكر لجمهور الأهلي

3 سبتمبر، 2019
475

الاتحاد التونسي يحسم الجدل بشأن مشاركة النقاز وساسي مع الزمالك في نهائي كأس مصر

3 سبتمبر، 2019
476

بالفيديو.. “فيفا” يزيح الستار عن الشعار الرسمي لمونديال 2022

3 سبتمبر، 2019
174

مواعيد مباريات دور مجموعات الدوري الأوروبي 2019 / 2020

3 سبتمبر، 2019
181

موعد مباريات نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس 2019 .. بوكا جونيورز وريفر بليت

المفاجأة المدوية من ليفربول.. صلاح للبيع من أجل نجمين
3 سبتمبر، 2019
1٬364

المفاجأة المدوية من ليفربول.. صلاح للبيع من أجل نجمين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق