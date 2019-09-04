الخطوة الأولى: ماذا طلب “رينيه فايلر” من لاعبي الأهلي في مرانه الثاني

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خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء يوم أمس الثلاثاء المران الجماعي الثاني تحت قيادة المدير الفني السويسري الجديد “رينيه فايلر”، بعدما تم التعاقد بشكل رسمي مع الأخير منذ يومين وتقديمه لوسائل الإعلام وجماهير القلعة الحمراء.

وقام المدرب السويسري “فايلر” بإيقاف مران يوم أمس الثلاثاء في أكثر من مناسبة أثناء خوض اللاعبين تقسيمة في مساحة صغيرة، بسبب رغبته في إصلاح الأخطاء التي ظهرت بشكل واضح على لاعبي المارد الأحمر أثناء تمرير الكرة فيما بينهم، إضافة إلى تحرك كل لاعب سواء قبل أو بعد عملية التمرير.

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ويأمل المدير الفني رينيه فايلر في إيصال فكره التدريبي بأسرع صورة ممكنة إلى أذهان لاعبي فريق الأهلي خلال الأيام القادمة، حتى يكون الفريق جاهزاً لخوض كافة التحديات الصعبة في الموسم الحالي، علماً بأن المارد الأحمر يجد نفسه مُطالباً بضرورة التتويج بكلاً من لقبي الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض المدرب السويسري أولى مبارياته الرسمية مع فريق الأهلي يوم 14 سبتمبر القادم، وذلك حينما ينزل ضيفاً على فريق كانو سبورت من دولة غينيا الاستوائية، ضمن مباراة الذهاب في إطار دور ال32 في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م.

يُذكر أن “فايلر” قد شدد خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه منذ يومين، أن هدفه الرئيسي المرحلة القادمة هو إعادة المارد الأحمر للصعود على منصة التتويج مرة أخرى في مسابقة دوري الأبطال بعد غيابه عنها منذ عام 2013 حينما فاز بلقبه الثامن.

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