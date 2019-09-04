رسالة نارية من مرتضى منصور لنجوم الزمالك قبل نهائي كأس مصر

Advertisements

حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على توجيه رسالة نارية إلى نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك قبل أيام قليلة فقط على مباراة نهائي كأس مصر التي ستجمع الفارس الأبيض مع فريق بيراميدز.

وأكد المستشار مرتضى منصور خلال تصريحات له في برنامج “الزمالك اليوم” المذاع عبر شاشة قناة “المحور”، أنه حذر كل لاعب في صفوف فريق الزمالك من التمرد على أي قرار سوف يصدر طوال الموسم من الجهاز الفني للفارس الأبيض بقيادة المدير الفني الصربي ميتشو.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً، أشار إلى أن نادي الزمالك لديه رئيس مجلس إدارة واحد فقط وهو المستشار مرتضى منصور، كما أن الفريق الأول للكرة بالنادي لديه مدير فني واحد فقط وهو الصربي ميتشو.

وشدد المستشار مرتضى منصور على أن أي لاعب من نادي الزمالك سوف يقوم بمصادقة أي شخص من التافهين الذين يملكون صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من أجل كتابة الشائعات عن النادي من خلال استغلال ذلك اللاعب لن يكون له مكان داخل نادي الزمالك.

وعن الثلاثي المغربي المتواجد في صفوف فريق الزمالك، أوضح المستشار مرتضى منصور أن كلاً من خالد بوطيب ومحمد أوناجم وأشرف بنشرقي من أفضل المحترفين الذي جاؤوا إلى مصر في السنوات الماضية.

وفي ختام تصريحاته، أكد المستشار مرتضى منصور أن كل لاعب متواجد في نادي الزمالك سوف يحصل على مستحقاته المالية بشكل كامل قبل انطلاقة الموسم الجديد، مُطالباً في الوقت ذاته الجميع بضرورة إعطاء النادي وجماهيره حقهم طوال الموسم، وخاصة فيما يتعلق بمسألة استفزاز الجماهير أو الاعتراض على قرارات التبديل أثناء المباريات.

إقرأ أيضاً: الخطوة الأولى: ماذا طلب “رينيه فايلر” من لاعبي الأهلي في مرانه الثاني