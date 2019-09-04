محمد صلاح يقود قائمة ليفربول المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020

4 سبتمبر، 2019
165
محمد صلاح
Advertisements

كشف الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي صباح اليوم الأربعاء عن قائمة فريقه التي ستُشارك في النسخة الجديدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي 2019 / 2020، وذلك قبل أسبوعين تقريباً على موعد انطلاقة مباريات دور المجموعات.

وكانت قرعة دور المجموعات قد أسفرت عن تواجد فريق ليفربول في المجموعة الخامسة، وذلك بجوار كلاً من فريق نابولي الإيطالي، إضافة إلى فريق سالزبورج النمساوي، وأيضاً فريق جينك البلجيكي.

Advertisements

يُذكر أن فريق الريدز يُعد هو حامل اللقب بعدما تُوج بعدها في الموسم الماضي، بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بهدفين مقابل لا شيء على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وإليكم الآن قائمة ليفربول المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020 م:

  • حراسة المرمى: أدريان / أليسون بيكر / كيليهيِر / لوُنرجان.
  • خط الدفاع: فيرجيل فان دايك / جو جوميز / جويل ماتيب / ديان لوفرين / سيب فان دين بيرج / أندرو روبرتسون / ألكسندر أرنولد.
  • خط الوسط: جوردان هندرسون / نابي كيتا / جيمس ميلنر / أدم لالانا / فابينيو / أليكس أوكسليد تشامبرلين / جونز / جورجينيو فينالدوم / لويس / كين.
  • خط الهجوم: محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ديفوك أوريجي / ساديو ماني / هارفي إليوت / شيردان شاكيري / لعروسي / بروستر.

إقرأ أيضاً: رسالة نارية من مرتضى منصور لنجوم الزمالك قبل نهائي كأس مصر

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

4 سبتمبر، 2019
178

رسالة نارية من مرتضى منصور لنجوم الزمالك قبل نهائي كأس مصر

4 سبتمبر، 2019
180

الخطوة الأولى: ماذا طلب “رينيه فايلر” من لاعبي الأهلي في مرانه الثاني

4 سبتمبر، 2019
182

خالد بيبو يكشف سبب فشل الأهلي في التعاقد مع المدرب “سباليتي”

4 سبتمبر، 2019
172

الكاف يكشف رسمياً عن هوية حكم مباراة الأهلي وكانو سبورت بدوري الأبطال

4 سبتمبر، 2019
168

علي معلول يحسم الجدل بخصوص مستقبله مع الأهلي

4 سبتمبر، 2019
375

مرتضى منصور يُهدد “كهربا” بعد أنباء اقتراب الأخير من الأهلي

4 سبتمبر، 2019
187

اللي عايزه ربنا هيكون: كهربا يعلق على انتقاله إلى الأهلي في يناير ويوجه الشكر لجمهور الأهلي

3 سبتمبر، 2019
589

الاتحاد التونسي يحسم الجدل بشأن مشاركة النقاز وساسي مع الزمالك في نهائي كأس مصر

3 سبتمبر، 2019
495

بالفيديو.. “فيفا” يزيح الستار عن الشعار الرسمي لمونديال 2022

3 سبتمبر، 2019
176

مواعيد مباريات دور مجموعات الدوري الأوروبي 2019 / 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق