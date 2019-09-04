محمد صلاح يقود قائمة ليفربول المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020

Advertisements

كشف الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي صباح اليوم الأربعاء عن قائمة فريقه التي ستُشارك في النسخة الجديدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي 2019 / 2020، وذلك قبل أسبوعين تقريباً على موعد انطلاقة مباريات دور المجموعات.

وكانت قرعة دور المجموعات قد أسفرت عن تواجد فريق ليفربول في المجموعة الخامسة، وذلك بجوار كلاً من فريق نابولي الإيطالي، إضافة إلى فريق سالزبورج النمساوي، وأيضاً فريق جينك البلجيكي.

Advertisements

يُذكر أن فريق الريدز يُعد هو حامل اللقب بعدما تُوج بعدها في الموسم الماضي، بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بهدفين مقابل لا شيء على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وإليكم الآن قائمة ليفربول المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020 م:

حراسة المرمى: أدريان / أليسون بيكر / كيليهيِر / لوُنرجان.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك / جو جوميز / جويل ماتيب / ديان لوفرين / سيب فان دين بيرج / أندرو روبرتسون / ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: جوردان هندرسون / نابي كيتا / جيمس ميلنر / أدم لالانا / فابينيو / أليكس أوكسليد تشامبرلين / جونز / جورجينيو فينالدوم / لويس / كين.

خط الهجوم: محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ديفوك أوريجي / ساديو ماني / هارفي إليوت / شيردان شاكيري / لعروسي / بروستر.

إقرأ أيضاً: رسالة نارية من مرتضى منصور لنجوم الزمالك قبل نهائي كأس مصر