شوبير يكشف آخر تطورات ملف مستقبل وليد أزارو مع الأهلي

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كشف الكابتن أحمد شوبير الإعلامي المعروف ونجم الكرة المصرية سابقاً في صباح اليوم الأربعاء عن آخر التطورات، وذلك بخصوص ملف مستقبل النجم المغربي وليد أزارو مع ناديه الأهلي، بعدما ترددت الأنباء في مختلف وسائل الإعلام المصرية مؤخراً حول اقتراب رحيل المهاجم المغربي الصيف الحالي.

وقام الكابتن أحمد شوبير بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي: “قصة وليد أزارو باختصار، النادي الأهلي حينما فتح له باب الرحيل، وصل له عرض سويسري، لكن وليد رفضه”.

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وأضاف: “وصل عرض جديد بعدها من نادي عربي، وافق الأهلي واللاعب عليه، قبل أن يقوم النادي بتخفيض المقابل المادي 50%، فتم رفضه، وليد أزارو حال استمراره حالياً في الأهلي، هيكون أحد نجوم الموسم المقبل مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأحمر”.

يُذكر أن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كان قد وضع اسم النجم وليد أزارو في الآونة الأخيرة في لائحة اللاعبين المعروضين للبيع خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، بسبب تراجع مستواه بشكل ملحوظ للغاية منذ الموسم الماضي وحتى الآن على صعيد معدل تسجيل الأهداف.

ولم يعد المهاجم المغربي وليد أزارو يستطيع تسجيل ذلك العديد الكبير من الأهداف أو حتى التركيز على المرمى في الفرص الخطيرة، وهو الأمر الذي جعل جماهير القلعة الحمراء تُهاجمه بشدة في الأسابيع القليلة الماضية.

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