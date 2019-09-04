على ذمة شوبير .. الكشف عن مفاجأة بخصوص هوية مدرب منتخب مصر القادم

4 سبتمبر، 2019
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أحمد شوبير
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كشف الكابتن أحمد شوبير الإعلامي المعروف ونجم الكرة المصرية سابقاً عن مفاجأة، وذلك بخصوص هوية المدير الفني القادم للمنتخب الوطني المصري في المرحلة القادمة، بعد الجدل الذي أثارته مختلف وسائل الإعلام المصرية في الآونة الأخيرة حول ذلك الملف.

وقام الكابتن أحمد شوبير بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي: “الناس خدت الكلمة الأخيرة إن مدرب المنتخب من سبع حروف وترجمتها لاسم معين، كنت بقول ده مجازاً ليس أكثر، وكان في أكثر من اسم مرشح، ممكن يكون من سبعة، ممكن يكون من تسعة، لكن المؤكد إنه تم الاستقرار عليه خلاص”.

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يُذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم المؤقت برئاسة عمرو الجنايني قد أكد خلال اجتماعه الماضي أن ملف المدير الفني الجديد لمنتخب مصر سوف يتم مناقشته في الاجتماع القادمة في الأيام المقبلة، نظراً إلى ضرورة اختيار المدرب القادم للمنتخب بعناية شديدة لتجنب أخطاء الماضي.

ومن جانبه، أكد “أسامة إسماعيل” المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة بدوره في الفترة الماضية أن المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني المصري سيكون وطنياً، وذلك بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخاصة بعد فشل التجربة الأجنبية في أكثر من مناسبة خلال السنوات السابقة.

وهو الأمر الذي جعل كل وسائل الإعلام المصرية تتكهن بأسماء المرشحين لتدريب منتخب مصر، حيث لن يخرج بدون أدنى شك عن الأسماء التالية: حسام البدري / حسن شحاتة / حسام حسن / طلعت يوسف / عماد النحاس / إيهاب جلال / علي ماهر.

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