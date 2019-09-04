رسمياً: إقامة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز على ملعب الإسكندرية

4 سبتمبر، 2019
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فريق الزمالك
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أكد شريف سعد مدير ملعب الإسكندرية أن الشركة الراعية لمسابقة كأس مصر قد استقرت بشكل رسمي على إقامة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز على ملعب الإسكندرية مساء يوم الأحد المقبل الموافق 8 سبتمبر 2019.

وأشار شريف سعد خلال تصريحات تليفزيونية له لقناة “تايم سبورت” اليوم إلى أن الشركة الراعية للبطولة قد تواصلت معه يوم أمس الثلاثاء وأكدت له إقامة المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر على ملعب الإسكندرية بعد الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً، شدد شريف سعد على أن دخول الجماهير للمباراة النهائية لن يُشكل أي مشكلة على الإطلاق، وخاصة بعدما تم تطوير منظومة دخول الجماهير لملعب الإسكندرية منذ النسخة الماضية لمسابقة كأس أمم إفريقيا.

وفي ختام حديثه، أوضح شريف سعد أن الشركة الراعية قامت بتنظيم كافة الترتيبات مع المسؤولين عن الملعب، متمنياً في الوقت ذاته أن تخرج المباراة النهائية بشكل مشرف يعكس الصورة الحضارية لجمهورية مصر العربية.

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