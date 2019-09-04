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يترقب عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة مباريات الدور الأول من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مسابقة كأس العالم قطر 2022، حيث من المقرر أن تنطلق تصفيات قارة آسيا ضمن تصفيات كأس العالم 2022 بداية من شهر سبتمبر من العام الحالي 2019.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات الدور الأول من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، علماً بأن النسخة القادمة من المونديال سوف تكون استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، نظراً لكونها سوف تُقام لأول مرة في التاريخ في الشرق الأوسط وتحديداً على أرض دولة قطر.

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وهو ما يعني بالتالي أن العرب قد ضمنوا أولى مقاعد مونديال 2022 دون الحاجة للمشاركة في مشوار التصفيات، وذلك بفضل المنتخب القطري مستضيف البطولة على أرضه ووسط جماهيره، وإضافة إلى ذلك فإن النسخة القادمة ستُقام في فصل الشتاء بداية من شهر نوفمبر لأول مرة في التاريخ، مما سوف يُعطيها طابعاً خاصاً ومختلفاً عن كل النسخ السابقة.

على صعيد متصل تأمل المنتخبات العربية الآسيوية في تقديم مستويات مميزة للغاية خلال مراحل التصفيات، حتى تتمكن من المشاركة في النسخة القادمة من المونديال.

وإليكم الآن مواعيد مباريات الدور الأول من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، حيث سوف يكون كامل تركيزنا منصباً على المنتخبات العربية بشكل خاص، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

الجولة الأولى: كوريا الشمالية / لبنان، الخميس 5 سبتمبر 2019، الساعة 10:30 صباحاً.

الصين تايبيه / الأردن، الساعة 13:10 ظهراً.

الفلبين / سوريا، الساعة 13:30 ظهراً.

سنغافورة / هونج كونج، الساعة 13:45 ظهراً.

فلسطين / أوزبكستان، الساعة 16:00 عصراً.

الهند / عمان، الساعة 16:00 عصراً.

البحرين / العراق، الساعة 18:30 مساءً.

قطر / أفغانستان، الساعة 18:30 مساءً.

الكويت / نيبال، الساعة 19:00 مساءً.

الجولة الثانية: كمبوديا / البحرين، الثلاثاء 10 سبتمبر 2019، الساعة 13:30 ظهراً.

سنغافورة / فلسطين، الساعة 13:45 ظهراً.

ماليزيا / الإمارات، الساعة 14:45 ظهراً.

الكويت / منتخب أستراليا، الساعة 17:30 مساءً.

اليمن / السعودية، الساعة 18:00 مساءً.

قطر / الهند، الساعة 18:30 مساءً.

الجولة الثالثة: بنغلاديش / قطر، الخميس 10 أكتوبر 2019، الساعة 15:00 عصراً.

سوريا / جزر المالديف، الساعة 16:00 عصراً.

أوزبكستان / اليمن، الساعة 16:30 عصراً.

عمان / أفغانستان، الساعة 16:30 عصراً.

الأردن / الكويت، الساعة 18:00 مساءً.

العراق / هونج كونج، الساعة 18:00 مساءً.

الإمارات / إندونيسيا، الساعة 18:00 مساءً.

لبنان / تركمانستان، الساعة 18:00 مساءً.

السعودية / سنغافورة، الساعة 19:00 مساءً.

الجولة الرابعة: كمبوديا / العراق، الثلاثاء 15 أكتوبر 2019، الساعة 13:30 ظهراً.

جوام / سوريا، الساعة 14:00 ظهراً.

تايلاند / الإمارات، الساعة 14:00 ظهراً.

فلسطين / السعودية، الساعة 16:00 عصراً.

سريلانكا / لبنان، الساعة 16:00 عصراً.

الأردن / نيبال، الساعة 18:00 مساءً.

البحرين / إيران، الساعة 18:30 مساءً.

قطر / عمان، الساعة 18:30 مساءً.

الجولة الخامسة: سوريا / الصين، الخميس 14 نوفمبر 2019.

الأردن / منتخب أستراليا.

الكويت / الصين تايبيه.

العراق / إيران.

هونج كونج / البحرين.

أوزبكستان / السعودية.

اليمن / فلسطين.

فيتنام / الإمارات.

لبنان / كوريا الجنوبية.

الجولة السادسة: سوريا / الفلبين، الثلاثاء 19 نوفمبر 2019.

الأردن / الصين تايبيه.

نيبال / الكويت.

العراق / البحرين.

أوزبكستان / فلسطين.

اليمن / سنغافورة.

عمان / الهند.

لبنان / كوريا الشمالية.

الجولة السابعة: منتخب أستراليا / الكويت، الخميس 26 مارس 2020.

البحرين / كمبوديا.

السعودية / اليمن.

فلسطين / سنغافورة.

الهند / قطر.

الإمارات / ماليزيا.

الجولة الثامنة: جزر المالديف / سوريا، الثلاثاء 31 مارس 2020.

الكويت / الأردن.

هونج كونج / العراق.

اليمن / أوزبكستان.

سنغافورة / السعودية.

أفغانستان / عمان.

قطر / بنغلاديش.

إندونيسيا / الإمارات.

تركمانستان / لبنان.

الجولة التاسعة: سوريا / جوام، الخميس 4 يونيو 2020.

نيبال / الأردن.

إيران / البحرين.

العراق / كمبوديا.

السعودية / فلسطين.

عمان / قطر.

الإمارات / تايلاند.

لبنان / سريلانكا.

الجولة العاشرة: الصين / سوريا، الثلاثاء 9 يونيو 2020.

منتخب أستراليا / الأردن.

إيران / العراق.

البحرين / هونج كونج.

السعودية / أوزبكستان.

فلسطين / اليمن.

الإمارات / فيتنام.

كوريا الجنوبية / لبنان.

الصين تايبيه / الكويت.

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