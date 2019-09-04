أمير مرتضى يعلق على تصريح “المهدي” حول ضم باسم مرسي للإنتاج الحربي

Advertisements

صرح أمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق كرة القدم بنادي الزمالك معلقًا على ما جاء على لسان خالد المهدي مدير الكرة بفريق الانتاج الحربي ، حول ضم اللاعب باسم مرسي مهاجم الفريق الأبيض كلاعب حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حيث نفي أمير مرتضي منصور هذا الحديث جملة وتفصيلًا وقال في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، الموافق 4 سبتمبر، وجود أي مفاوضات من جانب فريق الانتاج الحربي لضم باسم مرسي خلال الميركاتو الصيفي سواء كانت بصفة ودية أو رسمية”.

Advertisements

وأضاف أمير مرتضى، أن نادي الزمالك لم يتلقى أي عروض من قبل أي نادي لضم المهاجم باسم مرسي، خلال الفترة الحالية بعد فسخ عقد إعارته مع فريق سموحة الذي أعقب عودته من تجربة احترافية في اليونان”.

وأكد المشرف العام على فريق الكرة بالقلعة البيضاء على أنه تم رفع اسم اللاعب من قائمة الانتظار للفريق قائلا: ” باسم مرسي خارج حسابات الزمالك خلال الموسم الحالي”.