رينيه فايلر يُطالب الخطيب بضم لاعب فرنسي

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ذكرت تقارير صحفية بلجيكية أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد طالب الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء بضرورة التعاقد مع لاعب فرنسي من نادي أندرلخت البلجيكي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت التقارير أن “فايلر” يرغب في ضم اللاعب الفرنسي أدريان تريِبيل الذي ينشط في مركز خط وسط الميدان، نظراً إلى معرفته الكاملة بقدراته الفنية بعدما عملا سوياً لمدة موسم ونصف حينما كان المدرب السويسري متواجداً مع نادي أندرلخت.

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وأشارت إلى أن متوسط الميدان “أدريان” صاحب ال28 عاماً لن يُسبب أي أزمة على الإطلاق أمام مجلس إدارة النادي الأهلي، وخاصة في ظل رغبة ناديه أندرلخت في بيعه الصيف الحالي، علماً بأن راتب اللاعب السنوي يصل إلى 3 مليون يورو فقط وهو الراتب الذي يستطيع النادي الأهلي دفعه دون مشاكل.

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