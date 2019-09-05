ميتشو يكشف موقف الأهلي من التعاقد معه قبل التوقيع رسمياً للزمالك

5 سبتمبر، 2019
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ميتشو
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كشف الصربي “ميِتشو” المدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف النادي الأهلي من التعاقد معه، وذلك قبل قيامه بالتوقيع بشكل رسمي على عقد انضمامه إلى القلعة البيضاء في الأسابيع الماضية.

وأكد المدرب الصربي خلال تصريحات له لصحيفة “سويتان” الجنوب أفريقية أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب حاول التعاقد معه قبل ساعات قليلة فقط من توقيعه لعقد انضمامه لنادي الزمالك.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً، أشار إلى أن بعض مسؤولي النادي الأهلي اجتمعوا معه قبل وصوله إلى العاصمة المصرية القاهرة، وحاولوا إغرائه بالحصول على راتب سنوي أكبر من الراتب الذي سوف يتقاضاه مع نادي الزمالك.

وشدد ميتشو على أن مبادئه وولائه لفريقه الجديد الزمالك لم تسمح له بقبول ذلك العرض المغري من الغريم التقليدي الأهلي، وخاصة وأنه كان قد اتفق مسبقاً مع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على كافة تفاصيل العقد الذي سوف يربط بينهما.

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