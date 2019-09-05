مرتضى منصور يتوجه إلى شيكابالا بطلب هام قبل نهائي كأس مصر

5 سبتمبر، 2019
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مرتضى منصور
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أوضح مصدر مقرب من نادي الزمالك أن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء قد توجه بطلب في غاية الأهمية للنجم محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك قبل أيام قليلة فقط من موعد إقامة نهائي كأس مصر أمام فريق بيراميدز.

وأكد المصدر أن المستشار مرتضى منصور طلب من “شيكابالا” ضرورة ممارسة دوره كقائد داخل الفريق في المرحلة المقبلة، من خلال لم شمل جميع اللاعبين ومحاولة حل أي أزمة تطفو على السطح من طرف أي لاعب في صفوف الفارس الأبيض.

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وأشار إلى أن المستشار مرتضى منصور يرغب في تجنب حدوث أي مشاكل داخل فريق الزمالك الفترة القادمة، وخاصة بعد الأخبار التي تم تداولها في مختلف وسائل الإعلام المصرية مؤخراً، والتي كانت تتعلق بنية النجم التونسي حمدي النقاز في الهروب من نادي الزمالك بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية.

يُذكر أن المستشار مرتضى منصور قد اجتمع مع لاعبي فريق الزمالك في جلسة خاصة قبل يومين من الآن، وعلى هامش هذه الجلسة وعد جميع اللاعبين بصرف كامل مستحقاتهم قبل انطلاقة الموسم الجديد.

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