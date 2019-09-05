اتحاد الكرة يكشف حقيقة إقامة نهائي كأس مصر في ملعب الإسكندرية

5 سبتمبر، 2019
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كأس مصر
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كشف الاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة الأنباء التي تداولها في الساعات الماضية، وذلك بخصوص إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز على ملعب الإسكندرية مساء اليوم الأحد القادم الموافق 8 سبتمبر 2019.

وأكد اتحاد الكرة في بيان رسمي له مساء يوم أمس الأربعاء أن الأخبار المتداولة بخصوص إقامة نهائي كأس مصر على ملعب الإسكندرية غير صحيحة، نظراً لكونه لا يزال ينتظر الحصول على الموافقات الأمنية من الجهات المعنية، والتي تتولى بدورها عملية اختيار الملعب المناسب لتنظيم المباراة النهائية أو أي مباراة أخرى.

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وفي السياق ذاته، أشار الاتحاد المصري لكرة القدم إلى أنه لا يزال لا يعلم موقف الحضور الجماهيري من مباراة نهائي كأس مصر، وخاصة وأن الجهات الأمنية هي التي سوف تُقرر إقامة المباراة بحضور الجماهير أو بدونها.

يُذكر أن فريق الزمالك كان قد نجح في الوصول إلى الدور النهائي بعد فوزه على فريق الاتحاد السكندري في المربع الذهبي، فيما وصل فريق بيراميدز إلى المباراة النهائية بعد فوزه على بتروجيت في الدور نصف النهائي.

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