مواعيد مباريات اليوم الخميس 5/9/2019 .. تصفيات كأس العالم وكأس أمم أوروبا

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يستعد عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم لمتابعة العديد من المباريات المثيرة اليوم الخميس الموافق 5 سبتمبر 2019 على المستوى الدولي، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم مواعيد مباريات اليوم الخميس 5/9/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

ويجب الإشارة إلى أن اليوم الخميس سوف يشهد إقامة العديد من مباريات تصفيات القارة الآسيوية المؤهلة إلى مسابقة كأس العالم قطر 2022، إضافة إلى العديد من مباريات التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 سبتمبر 2019 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

كوريا الشمالية / لبنان، تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، الدور الأول، الجولة الأولى، قناة “لبنان الرياضية” المجانية، قناة “الكأس القطرية” HD1 المجانية، الساعة 10:30 صباحاً.

الصين تايبيه / الأردن، تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، الدور الأول، الجولة الأولى، قناة “الأردن الرياضية” المجانية، المعلق بسام الجالي، قناة “الكأس القطرية” HD1 المجانية، المعلق سمير اليعقوبي، الساعة 13:10 ظهراً.

سنغافورة / اليمن، تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، الدور الأول، الجولة الأولى، قناة “KSA Sport HD” الثانية المجانية، المعلق يوسف السلطان، قناة “الكأس القطرية” HD2 المجانية، المعلق منتصر الأزهري، الساعة 13:45 ظهراً.

فلسطين / أوزبكستان، تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، الدور الأول، الجولة الأولى، قناة “KSA Sport HD” الأولى المجانية، المعلق عائد العصيمي، قناة “الكأس القطرية” HD2 المجانية، المعلق إبراهيم الهشال، الساعة 16:00 عصراً.

الهند / عمان، تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، الدور الأول، الجولة الأولى، قناة “عمان الرياضية” المجانية، المعلق أحمد العجمي، قناة “الكأس القطرية” HD1 المجانية، المعلق خليل البلوشي، الساعة 16:00 عصراً.

قطر / أفغانستان، تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، الدور الأول، الجولة الأولى، قناة “بي إن سبورتس” HD المجانية، المعلق يوسف سيف، قناة “الكأس القطرية” HD1 المجانية، المعلق أحمد الطيب، الساعة 18:30 مساءً.

البحرين / العراق، تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، الدور الأول، الجولة الأولى، قناة “بي إن سبورتس” الثالثة المشفرة، المعلق حسن العيدروس، قناة “العراقية الرياضية” المجانية، المعلق رعد ناهي، الساعة 18:30 مساءً.

الكويت / نيبال، تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، الدور الأول، الجولة الأولى، قناة “الكويت الرياضية” المجانية، المعلق حمد بوحمد، قناة “الكأس القطرية” HD2 المجانية، المعلق خالد الحدي.

أرمينيا / إيطاليا، التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020، الجولة الخامسة، قناة “بي إن سبورت” الأولى المشفرة، المعلق علي محمد علي، الساعة 18:00 مساءً.

رومانيا / إسبانيا، التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020، الجولة الخامسة، قناة “بي إن سبورت” الأولى المشفرة، المعلق حفيظ دراجي، الساعة 20:45 مساءً.

جمهورية أيرلندا / سويسرا، التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020، الجولة الخامسة، قناة “بي إن سبورت” الثانية المشفرة، المعلق خالد الغول، الساعة 20:45 مساءً.

جزر الفارو / السويد، التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020، الجولة الخامسة، قناة “بي إن سبورت” الثالثة المشفرة، المعلق أحمد عبده، الساعة 20:45 مساءً.

فنلندا / اليونان، التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020، الجولة الخامسة، قناة “بي إن سبورت” الرابعة المشفرة، المعلق نوفل باشي، الساعة 20:45 مساءً.

جبل طارق / الدنمارك، التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020، الجولة الخامسة، قناة “بي إن سبورت” الخامسة المشفرة، المعلق مضر اليوسف، الساعة 20:45 مساءً.

النرويج / مالطا، التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020، الجولة الخامسة، قناة “بي إن سبورت” السابعة المشفرة، المعلق باسم الزير، الساعة 20:45 مساءً.

السعودية / مالي، مباراة ودية دولية، قناة “KSA Sport HD” الأولى المجانية، المعلق سمير المعيرفي، الساعة 19:00 مساءً.

الأرجنتين / تشيلي، مباراة ودية دولية، قناة “بي إن سبورت” الثانية المشفرة، المعلق محمد بركات، الساعة الرابعة صباحاً.

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