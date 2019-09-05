موعد مباراة ألمانيا وهولندا في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020 الجمعة 6/9/2019

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موعد مباراة ألمانيا وهولندا، يستعد منتخب ألمانيا لملاقاة ضيفه منتخب هولندا في واحدة من المباريات الكلاسيكية الدولية مساء يوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر 2019 على ملعب فولكسبارك في مدينة هامبورج على أرض دولة ألمانيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة المباريات الكلاسيكية الدولية، إضافة إلى عشاق منتخب ألمانيا وأيضاً عشاق منتخب هولندا، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ألمانيا وهولندا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وهولندا.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ألمانيا وهولندا، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ألمانيا وهولندا قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م.

موعد مباراة ألمانيا وهولندا

موعد مباراة ألمانيا وهولندا، يستعد منتخب ألمانيا لملاقاة ضيفه منتخب هولندا في واحدة من المباريات الكلاسيكية الدولية مساء يوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر 2019 على ملعب فولكسبارك في مدينة هامبورج على أرض دولة ألمانيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م.

وتنطلق مباراة ألمانيا وهولندا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ألمانيا وهولندا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ألمانيا وهولندا، ستكون مباراة ألمانيا وهولندا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ألمانيا وهولندا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ألمانيا وهولندا

موعد مباراة ألمانيا وهولندا، يدخل منتخب ألمانيا غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام ضيفه منتخب هولندا في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل الاقتراب أكثر من ضمان مقعده بشكل رسمي في النسخة القادمة من مسابقة كأس الأمم الأوروبية.

ويُدرك منتخب ألمانيا جيداً مدى أهمية حصد النقاط الثلاث من هذه المباراة، نظراً لكون المنتخب الهولندي يُعتبر هو المنافس الرئيسي المباشر له في هذه المجموعة الثالثة، علماً بأن منتخب الماكينات الألمانية كان قد نجح في العودة بالنقاط الكاملة أيضاً من مباراة الذهاب في العاصمة الهولندية أمستردام قبل عدة أشهر من الآن.

وهو الأمر الذي يُعطي المنتخب الألماني دافعاً كبيراً للغاية من أجل تكرار نفس سيناريو مباراة الذهاب، وخاصة من أجل الانتقام من منتخب هولندا الذي كان سبباً رئيسياً في هبوط منتخب ألمانيا إلى المستوى الثاني في مسابقة دوري الأمم الأوروبية، مما قد يؤثر على تصنيفه أثناء مشاركته في مختلف المحافل الدولية القادمة.

على الجانب المقابل، تبدو الضغوطات هائلة على منتخب هولندا قبل خوضه هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه منتخب ألمانيا، حيث يعلم منتخب الطواحين الهولندية أن الخسارة ممنوعة عليه تحت أي ظرف من الظروف أمام العملاق الألماني.

ويجب الإشارة إلى أن منتخب هولندا يتخلف بفارق 9 نقاط كاملة عن منتخب إيرلندا الشمالية صاحب صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، وهو ما يعني بالتالي أن المنتخب الهولندي سوف يكون مُطالباً بالفوز في جميع مبارياته القادمة حتى نهاية مشوار التصفيات، وذلك في حالة أراد تأمين مقعده في النسخة القادمة من يورو 2020 بعدما غاب عن النسخة الماضية في عام 2016 على أرض دولة فرنسا.

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